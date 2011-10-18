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Дебетовые карты в банке «Прайм Финанс»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Прайм Финанс». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

Visa Classic — Прайм Финанс
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3% 800 нет нет
доллар США 0,5% 12 нет нет
евро 0,5% 11 нет нет
Mastercard Cirrus/Maestro — Прайм Финанс
Дебетовая Electron / Maestro
Visa Electron , Mastercard Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3% 400 нет нет
доллар США 0,5% 6 нет нет
евро 0,5% 5 нет нет
Visa Gold — Прайм Финанс
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3% 2 500 нет нет
доллар США 0,5% 38 нет нет
евро 0,5% 34 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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