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Дебетовые карты в банке «Кольцо Урала»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Кольцо Урала». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

Visa Classic — Кольцо Урала
Дебетовая
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 699 нет нет
доллар США нет 11 нет нет
евро нет 9 нет нет
Visa Classic Unembossed «Instant» — Кольцо Урала
Дебетовая Mig
Visa Instant Issue
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 99 нет нет
доллар США нет 2 нет нет
евро нет 1 нет нет
Visa Platinum — Кольцо Урала
Дебетовая Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 799 - 1 999 нет нет
доллар США нет 27 - 30 нет нет
евро нет 24 - 27 нет нет
Мир Классическая — Кольцо Урала
Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 699 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах банка «Кольцо Урала»

Оценка: 5 Не засчитана
Получаю зарплату на карту банка Кольцо Урала. Недавно возникла проблема с картой, не читал банкомат, не мог расплатиться в магазине. Обратился в ваш офис в Сухом Логу. Девушки... Весь отзыв
Все отзывы
5 399

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