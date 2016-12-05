Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в банке «Кольцо Урала»изменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Кольцо Урала». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
4 дебетовые карты
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|699
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|11
|нет
|нет
|евро
|нет
|9
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|99
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|2
|нет
|нет
|евро
|нет
|1
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 799 - 1 999
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|27 - 30
|нет
|нет
|евро
|нет
|24 - 27
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|699
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах банка «Кольцо Урала»
Оценка: 5 Не засчитана
Почитал отзывы, которые почему-то в основном отрицательные и решил оставить свой. Полгода назад открыл расчетный счет для ИП в банке Кольцо Урала и вполне доволен обслуживанием... Весь отзыв
5 399
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