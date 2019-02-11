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СДМ-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
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Пенсионная

Мир — СДМ-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2,5% до 6%
2,5% годовых - при наличии среднемесячного остатка на счете в размере от 5 000 руб. до 50 000 руб.; 6% годовых - при среднемесячном остатке от 50 000 руб. до 100 000 руб. (при остатке более 100 000 руб. проценты начисляются только на сумму 100 000 руб.)
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, Почта Банк)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, Почта Банк)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание;
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
  • выдача наличных в устройствах банков-партнеров без комиссии;
  • бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
11.02.2019 16:02
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 11 городах России
862
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Справочная информация
ПАО «СДМ-Банк»
Адрес
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
Сайт
www.sdm.ru
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Телефоны
8 800 200-02-23 — единая справочная служба