Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Начисление процентов на остаток средств на счете 2,5% годовых - при наличии среднемесячного остатка на счете в размере от 5 000 руб. до 50 000 руб.; 6% годовых - при среднемесячном остатке от 50 000 руб. до 100 000 руб. (при остатке более 100 000 руб. проценты начисляются только на сумму 100 000 руб.) от 2,5% до 6% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, Почта Банк) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, Почта Банк) Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание;

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;

выдача наличных в устройствах банков-партнеров без комиссии;

бесплатное СМС-информирование Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 11.02.2019 16:02 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.