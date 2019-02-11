СДМ-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Мир Классическая Привилегия
Мир Классическая — СДМ-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 600 до 1 080 ₽
- cash back до 10%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 5 до 10%
- 5% за покупки в категории "Зоотовары", "Книги";
- 10% от суммы в категориях "Транспорт", "Кинотеатры", "Химчистки;
- макс. 2 000 руб. / 35 долл. / 30 евро в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2,5% до 6%
2,5% годовых - при наличии среднемесячного остатка на счете в размере от 5 000 руб. до 50 000 руб.; 6% годовых - при среднемесячном остатке от 50 000 руб. до 100 000 руб. (при остатке более 100 000 руб. проценты начисляются только на сумму 100 000 руб.)
Выпуск и обслуживание
600 - 1 080 ₽
на выбор клиента: пакет "Годовой" - 600 руб., пакет "Ежемесячный" - 1 080 руб. (по 90 руб. ежемесячно)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб. (0,75% в банкоматах банка ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, Почта Банк)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб. (0,75% в ПВН банка ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, Почта Банк)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование: пакет "Базовый" - бесплатно, пакет "Оптимальный" - 59 руб. (эквивалент) ежемесячно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- пониженная комиссия за получение наличных в устройствах банков-партнеров;
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»;
- карта участвует в Банковской Программе Привилегий
Дата актуализации
11.02.2019 16:02
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Классическая Привилегия» в 11 городах России
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Справочная информация
ПАО «СДМ-Банк»
- Адрес
- 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
- Сайт
- www.sdm.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 200-02-23 — единая справочная служба