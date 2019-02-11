Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Cash Back от 5 до 10% 5% за покупки в категории "Зоотовары", "Книги";

10% от суммы в категориях "Транспорт", "Кинотеатры", "Химчистки;

макс. 2 000 руб. / 35 долл. / 30 евро в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете 2,5% годовых - при наличии среднемесячного остатка на счете в размере от 5 000 руб. до 50 000 руб.; 6% годовых - при среднемесячном остатке от 50 000 руб. до 100 000 руб. (при остатке более 100 000 руб. проценты начисляются только на сумму 100 000 руб.) от 2,5% до 6% Выпуск и обслуживание 600 - 1 080 ₽ на выбор клиента: пакет "Годовой" - 600 руб., пакет "Ежемесячный" - 1 080 руб. (по 90 руб. ежемесячно) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (0,75% в банкоматах банка ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, Почта Банк) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. (0,75% в ПВН банка ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, Почта Банк) Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование: пакет "Базовый" - бесплатно, пакет "Оптимальный" - 59 руб. (эквивалент) ежемесячно;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы пониженная комиссия за получение наличных в устройствах банков-партнеров;

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»;

карта участвует в Банковской Программе Привилегий Дата актуализации 11.02.2019 16:02 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.