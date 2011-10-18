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Дебетовые карты в Морском Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Морском Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

Visa Gold — Морской Банк
Дебетовая Gold Базовый
Visa Gold , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 7% 0 - 1 590 нет нет
доллар США 0,01% 0 - 25 нет нет
евро 0,01% 0 - 25 нет нет
Visa Gold — Морской Банк
Дебетовая Gold Специальный
Visa Gold , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 7% 0 - 1 990 есть нет
доллар США 0,01% 0 - 30 есть нет
евро 0,01% 0 - 30 есть нет
Visa Classic — Морской Банк
Дебетовая Базовый
Visa Classic , Mastercard Standard , Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 6,25% 0 - 590 нет нет
доллар США 0,01% 0 - 10 нет нет
евро 0,01% 0 - 10 нет нет
Visa Classic — Морской Банк
Дебетовая Специальный
Visa Classic , Mastercard Standard , Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 6,25% 0 - 990 есть нет
доллар США 0,01% 0 - 15 есть нет
евро 0,01% 0 - 15 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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