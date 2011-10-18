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Дебетовые карты в Енисейском Объединенном Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Енисейском Объединенном Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

5 дебетовых карт

MasterCard Standard — Енисейский Объединенный Банк
Дебетовая
Mastercard Standard , Золотая Корона
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 750 нет нет
доллар США нет 11 нет нет
евро нет 9 нет нет
MasterCard Cirrus/Maestro — Енисейский Объединенный Банк
Дебетовая Cirrus / Maestro
Mastercard Cirrus/Maestro , Золотая Корона
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 400 нет нет
доллар США нет 6 нет нет
евро нет 5 нет нет
MasterCard Gold — Енисейский Объединенный Банк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold , Золотая Корона
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 500 нет нет
доллар США нет 36 нет нет
евро нет 32 нет нет
Дебетовая Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 нет нет
Visa Gift «Подарочная» — Енисейский Объединенный Банк
Подарочная
Visa Gift
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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