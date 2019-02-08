Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в ОТП Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в ОТП Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
5 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7%
|199 - 2 388
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|990
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|20
|нет
|нет
|евро
|нет
|15
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|149 - 1 788
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6,5%
|149 - 1 788
|есть
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах ОТП Банка
Оценка: 5 Проверяется
Оформляла кредиты и рассрочки в ОТП банке уже несколько раз. Могу сказать, что это лучший банк из тех, что мне встречались. Оформляла по низкой ставке, мне не навязывали страховки... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Сегодня после моего моего отзыва на этой площадке мне были возвращены
списанные с кредитной карты проценты ! Чему был крайне удивлен !... Весь отзыв
списанные с кредитной карты проценты ! Чему был крайне удивлен !... Весь отзыв
37 994
Похожие продукты других банков: Национальный Стандарт, Всероссийский Банк Развития Регионов, Банк Финсервис.
Другие продукты: Автокредиты, Ипотека