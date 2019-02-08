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Дебетовые карты в ОТП Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в ОТП Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

5 дебетовых карт

Mastercard World «Можно всё!» — ОТП Банк
Можно все!
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 199 - 2 388 есть нет
Mastercard Standard Unembossed «Моментальная карта» — ОТП Банк
Моментальная
Mastercard Unembossed
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 990 нет нет
доллар США нет 20 нет нет
евро нет 15 нет нет
Мир «Счастливое время» — ОТП Банк
Счастливое время
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 нет нет
Mastercard World «Твой выбор» — ОТП Банк
Твой выбор - покупки
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 149 - 1 788 есть нет
Mastercard World «Твой выбор» — ОТП Банк
Твой выбор - сбережения
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6,5% 149 - 1 788 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах ОТП Банка

Оценка: 5 Проверяется
После того как Тачбанк начал постепенно закрывать все свои продукты и заблокировал мобильный банк, вывела все деньги со счета и перестала пользоватсья картой. Картой 3 месяца не... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Оформляла кредиты и рассрочки в ОТП банке уже несколько раз. Могу сказать, что это лучший банк из тех, что мне встречались. Оформляла по низкой ставке, мне не навязывали страховки... Весь отзыв
Все отзывы
37 994

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