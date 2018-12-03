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Дебетовые карты в Интерпромбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Интерпромбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

5 дебетовых карт

Visa Classic — Интерпромбанк
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 200 нет нет
доллар США нет 18 нет нет
евро нет 16 нет нет
Visa Electron — Интерпромбанк
Дебетовая Electron
Visa Electron
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
доллар США нет 9 нет нет
евро нет 8 нет нет
Visa Gold — Интерпромбанк
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 4 500 нет нет
доллар США нет 68 нет нет
евро нет 59 нет нет
Visa Infinite — Интерпромбанк
Дебетовая Infinite
Visa Infinite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 30 000 нет нет
доллар США нет 453 нет нет
евро нет 396 нет нет
Visa Platinum — Интерпромбанк
Дебетовая Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 12 500 нет нет
доллар США нет 189 нет нет
евро нет 165 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Интерпромбанка

Оценка: 5 Проверяется
У меня есть свой небольшой бизнес, поэтому со многими банками мне пришлось познакомиться и скажу честно, это знакомство было не всегда удачным, о Интерпромбанк я узнал совершенно... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Достались по наследству монеты царской России и некоторые ордена В.О.В. Нужно было куда-то их определить, ибо соблазн продать или ещё куда-то деть был велик. Где-то недели 2 назад... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Недавно начал пользоваться арендой банковского сейфа. Заключили договор в банке, всё содержимое поместил в сейф, теперь переживаний и волнений нет. Стоит отметить, что сотрудники... Весь отзыв
Все отзывы
4 104

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