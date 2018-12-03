Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в Интерпромбанкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Интерпромбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
5 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 200
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|18
|нет
|нет
|евро
|нет
|16
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|600
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|9
|нет
|нет
|евро
|нет
|8
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|4 500
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|68
|нет
|нет
|евро
|нет
|59
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|30 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|453
|нет
|нет
|евро
|нет
|396
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|12 500
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|189
|нет
|нет
|евро
|нет
|165
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Интерпромбанка
Оценка: 5 Не засчитана
Достались по наследству монеты царской России и некоторые ордена В.О.В. Нужно было куда-то их определить, ибо соблазн продать или ещё куда-то деть был велик. Где-то недели 2 назад... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Недавно начал пользоваться арендой банковского сейфа. Заключили договор в банке, всё содержимое поместил в сейф, теперь переживаний и волнений нет. Стоит отметить, что сотрудники... Весь отзыв
4 104
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