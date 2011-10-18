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Дебетовые карты в банке «Русь»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Русь». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

8 дебетовых карт

MasterCard Standard — Русь
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 450 нет нет
доллар США нет 8 нет нет
евро нет 8 нет нет
MasterCard Gold — Русь
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 500 нет нет
доллар США нет 27 нет нет
евро нет 25 нет нет
MasterCard Cirrus/Maestro — Русь
Дебетовая Maestro
Mastercard Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
доллар США нет 6 нет нет
евро нет 5 нет нет
Мир Классическая «Золотая» — Русь
Золотая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 500 нет нет
Мир Классическая «Золотая» — Русь
Социальная Золотая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Мир Классическая «Стандарт» — Русь
Социальная Стандарт
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Мир Классическая «Стандарт» — Русь
Специальная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Мир Классическая «Стандарт» — Русь
Стандарт
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 450 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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