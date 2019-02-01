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Энергобанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Молодежная

Mastercard Gold «Молодежная» — Энергобанк
еще 2 карты
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 588 ₽
  • cash back 5%
  • начисление процентов на остаток
  • Mastercard Gold «Молодежная» — Энергобанк
  • Mastercard Gold — Энергобанк
  • Mastercard Gold — Энергобанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
5%

начисляется при покупках на сумму не менее 1 000 руб. в следующих категориях: «Кондитерские», «Булочные»,«Магазины звукозаписи»,«Места общественного питания,рестораны», «Цифровые товары», «Флористика», «Кинотеатры, билетные агентства», «Развлечения», «Образовательные услуги», макс. - 5 000 руб. в мес.

Начисление процентов на остаток средств на счете
3%
проценты начисляются при сумме среднехронологического остатка за месяц свыше 5 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 588 ₽

по 49 руб. в месяц; при совершении покупок или при поддержании остатка не менее 5 000 руб. плата за обслуживание не взимается

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 2% мин. 250 руб.
  • 0% в банкоматах банков группы ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2% мин. 250 руб.
  • 0% в ПВН банков группы ВТБ
Лимиты по операциям
10 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб.;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • смена ПИН-кода - 59 руб.;
  • комиссия за конвертацию - 1,5%;
  • возможен выбор дизайна карты, стоимость- 599 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 до 21 года
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • возможно бесплатное обслуживание при выполнении требований к остатку или обороту;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах и ПВН банков-партнеров;
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • невысокий лимит снятия наличных в сутки
Особые ограничения
  • выпуск карт лицам в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется с письменного согласия родителей, законных представителей
Дата актуализации
01.02.2019 13:28
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Молодежная» в 9 городах России
513
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»
Адрес
420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 16
Банкоматы 18
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Телефоны
(843) 293-93-93