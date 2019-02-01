Энергобанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Молодежная
Mastercard Gold «Молодежная» — Энергобанкеще 2 карты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 588 ₽
- cash back 5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
5%
начисляется при покупках на сумму не менее 1 000 руб. в следующих категориях: «Кондитерские», «Булочные»,«Магазины звукозаписи»,«Места общественного питания,рестораны», «Цифровые товары», «Флористика», «Кинотеатры, билетные агентства», «Развлечения», «Образовательные услуги», макс. - 5 000 руб. в мес.
Начисление процентов на остаток средств на счете
3%
проценты начисляются при сумме среднехронологического остатка за месяц свыше 5 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 588 ₽
по 49 руб. в месяц; при совершении покупок или при поддержании остатка не менее 5 000 руб. плата за обслуживание не взимается
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 2% мин. 250 руб.
- 0% в банкоматах банков группы ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2% мин. 250 руб.
- 0% в ПВН банков группы ВТБ
Лимиты по операциям
10 000 руб. в день
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб.;
- СМС-информирование - бесплатно;
- смена ПИН-кода - 59 руб.;
- комиссия за конвертацию - 1,5%;
- возможен выбор дизайна карты, стоимость- 599 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 до 21 года
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- возможно бесплатное обслуживание при выполнении требований к остатку или обороту;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах и ПВН банков-партнеров;
- бесплатное СМС-информирование
Минусы
- невысокий лимит снятия наличных в сутки
Особые ограничения
- выпуск карт лицам в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется с письменного согласия родителей, законных представителей
Дата актуализации
01.02.2019 13:28
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Молодежная» в 9 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»
- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 293-93-93