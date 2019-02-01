Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Cash Back 5% начисляется при покупках на сумму не менее 1 000 руб. в следующих категориях: «Кондитерские», «Булочные»,«Магазины звукозаписи»,«Места общественного питания,рестораны», «Цифровые товары», «Флористика», «Кинотеатры, билетные агентства», «Развлечения», «Образовательные услуги», макс. - 5 000 руб. в мес. Начисление процентов на остаток средств на счете проценты начисляются при сумме среднехронологического остатка за месяц свыше 5 000 руб. 3% Выпуск и обслуживание 0 - 588 ₽ по 49 руб. в месяц; при совершении покупок или при поддержании остатка не менее 5 000 руб. плата за обслуживание не взимается Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 2% мин. 250 руб.

0% в банкоматах банков группы ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 2% мин. 250 руб.

0% в ПВН банков группы ВТБ Лимиты по операциям 10 000 руб. в день Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб.;

СМС-информирование - бесплатно;

смена ПИН-кода - 59 руб.;

комиссия за конвертацию - 1,5%;

возможен выбор дизайна карты, стоимость- 599 руб. Требования к держателю карты Возраст от 14 до 21 года Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

возможно бесплатное обслуживание при выполнении требований к остатку или обороту;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах и ПВН банков-партнеров;

бесплатное СМС-информирование Минусы невысокий лимит снятия наличных в сутки Особые ограничения выпуск карт лицам в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется с письменного согласия родителей, законных представителей Дата актуализации 01.02.2019 13:28 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.