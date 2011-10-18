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Дебетовые карты в Энергобанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Энергобанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

MasterCard Gold — Энергобанк
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 800 - 2 588 есть нет
доллар США нет 10 - 46 есть нет
евро нет 10 - 46 есть нет
Мир Классическая — Энергобанк
Дебетовая Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 - 1 788 есть нет
Mastercard Gold «Молодежная» — Энергобанк
Молодежная
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3% 0 - 588 есть нет
Мир «Социальная» — Энергобанк
Социальная Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 6% 0 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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