Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в Банке Интезаизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Банке Интеза. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
5 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|750
|нет
|
|доллар США
|нет
|11
|нет
|
|евро
|нет
|10
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 33 600
|есть
|
|доллар США
|нет
|0 - 532
|есть
|
|евро
|нет
|0 - 444
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 33 600
|есть
|
|доллар США
|нет
|0 - 532
|есть
|
|евро
|нет
|0 - 444
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|3,5%
|0
|нет
|
|доллар США
|нет
|0
|нет
|
|евро
|нет
|0
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|2 900
|нет
|
|доллар США
|нет
|44
|нет
|
|евро
|нет
|39
|нет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Банка Интеза
Оценка: 5 Не засчитана
Мало хороших банков, мало хороших людей в банках! Но банк Интеза приятно удивляет своим вниманием и желанием быть полезным клиенту! Быстрота, четкость, отсутствие очередей, и... Весь отзыв
Оценка: 5
Являюсь клиентом банка с очень давних времен. Случайно попал на данную страничку. И расстроился. Ни с одним из моментов, о которых пишут люди, я лично не сталкивался. Наоборот... Весь отзыв
11 759
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