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Дебетовые карты в Банке Интеза

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Банке Интеза. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

5 дебетовых карт

Visa Classic «Inspire» — Банк Интеза
Inspire
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 750 нет
  • для путешествий
доллар США нет 11 нет
  • для путешествий
евро нет 10 нет
  • для путешествий
Visa Signature — Банк Интеза
Intesa Magnifica Вояж
Visa Signature
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 33 600 есть
  • для путешествий
доллар США нет 0 - 532 есть
  • для путешествий
евро нет 0 - 444 есть
  • для путешествий
Visa Signature — Банк Интеза
Intesa Magnifica Защита
Visa Signature
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 33 600 есть
  • для путешествий
доллар США нет 0 - 532 есть
  • для путешествий
евро нет 0 - 444 есть
  • для путешествий
Visa Platinum «Intesa Sambo Card» — Банк Интеза
Intesa Sambo Card
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3,5% 0 нет
  • благотворительность
доллар США нет 0 нет
  • благотворительность
евро нет 0 нет
  • благотворительность
Visa Gold — Банк Интеза
Intesa Super
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 900 нет
  • для путешествий
доллар США нет 44 нет
  • для путешествий
евро нет 39 нет
  • для путешествий
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Банка Интеза

Оценка: 5
Являюсь клиентом банка с очень давних времен. Случайно попал на данную страничку. И расстроился. Ни с одним из моментов, о которых пишут люди, я лично не сталкивался. Наоборот... Весь отзыв
Все отзывы
11 759

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