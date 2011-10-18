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Дебетовые карты в Севергазбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Севергазбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

12 дебетовых карт

MasterCard Standard — Севергазбанк
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 нет нет
доллар США нет 8 нет нет
евро нет 7 нет нет
MasterCard World Black Edition — Севергазбанк
Дебетовая Black Edition
Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 15 000 есть нет
доллар США нет 224 есть нет
евро нет 196 есть нет
MasterCard Gold — Севергазбанк
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 нет нет
доллар США нет 30 нет нет
евро нет 27 нет нет
MasterCard Standard Unembossed «Мгновенного выпуска» — Севергазбанк
Дебетовая Instant Issue
Mastercard Unembossed Instant Issue
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 200 нет нет
доллар США нет 3 нет нет
евро нет 3 нет нет
MasterCard Platinum — Севергазбанк
Дебетовая Platinum
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 нет нет
доллар США нет 45 нет нет
евро нет 40 нет нет
MasterCard Platinum — Севергазбанк
Дебетовая Platinum+
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 5 000 есть нет
доллар США нет 76 есть нет
евро нет 67 есть нет
Мир Классическая — Севергазбанк
Дебетовая Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 150 нет нет
Visa Classic — Севергазбанк
Индивидуальная зарплатная
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 200 есть нет
Мир — Севергазбанк
Мир индивидуальная зарплатная Привилегия+
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 200 есть нет
Мир «Пенсионная» — Севергазбанк
Пенсионная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 0 нет нет
Visa Classic Unembossed «Подарочная карта» — Севергазбанк
Подарочная
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 100 нет нет
MasterCard Standard — Севергазбанк
Студенческая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 150 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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