Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1994 году в Вологде и зарегистрирован как АКБ «Марсбанк». В 1997 году был переименован в ЗАО «Коммерческий банк развития газовой промышленности Севера «Севергазбанк». В 1999 году организационно-правовая форма была изменена на открытое акционерное общество. В 2000 году банк купил АКБ «Магистраль» (Республика Коми), ООО «КБ «Устюг-Банк» и ЗАО «Вытегорский комбанк» и преобразовал их в свои филиалы. До середины 2011 года фининститут входил в группу Газпромбанка. В декабре 2012 года ОАО «КБ «Севергазбанк» было переименовано в ОАО «Банк СГБ». В июне 2015 года организационно-правовая форма была изменена на ПАО. В марте 2017 года полное наименование банка было изменено на ПАО «Севергазбанк» (сокращенный вариант остался прежним — ПАО «Банк СГБ»).

До недавнего времени бенефициаром 100% акций банка являлся основатель брокерской компании «Алор», известный финансист Анатолий Гавриленко*. В апреле 2016 года в состав акционеров вошел НПФ «Газфонд».

На текущий момент Анатолий Гавриленко выступает бенефициаром 65% акций банка, 35% акций принадлежит НПФ «Газфонд». Учредителями НПФ «Газфонд» являются ПАО «Газпром» и три его дочерние региональные организации, а также Газпромбанк.

Головной офис Банка СГБ находится в Вологодской области. Филиальная сеть банка насчитывает более 40 офисов, которые работают в Вологодской, Архангельской, Новгородской, Ярославской, Ивановской, Волгоградской областях, Республике Коми, Санкт-Петербурге и Москве. На 30 сентября 2018 года среднесписочная численность персонала банка — 1 131 человек (на конец 2017 года — 1 103 человека). Собственная сеть банкоматов и терминалов финансового учреждения превышает 400 устройств. Кроме того, клиентам доступна банкоматная сеть банков-партнеров.

Банк обслуживает более 500 тыс. физических и 20 тыс. юридических лиц. В числе крупных клиентов банка в различные периоды были замечены ОАО «Бурводстрой», ПАО «Русский север», ЗАО «Вологодская птицефабрика», ПАО «ОГК-2», ПАО «Саратовэнерго», АО «Транснефть — Западная Сибирь», ОАО «Вологодский машиностроительный завод», ОАО «Вологдастрой», ОАО «Связьстрой-3», ОАО «Порт Сокол», ОАО «Бурводстрой», ОАО «Славянский хлеб», ОАО «Вологодский оптико-механический завод», ЗАО «Вологодский мясокомбинат», ОАО «Птицефабрика «Ермаково», ОАО «Русский север», ОАО «Строительная индустрия», ОАО «Молоко» и другие.

Юридическим лицам банк предлагает корпоративные карты и зарплатные проекты (Visa и MasterCard), кредитование и торговое финансирование, банковские гарантии, лизинг (через дочернее ООО «СГБ-лизинг»), депозитарные операции, расчетно-кассовое обслуживание, размещение средств на депозитах в банке, брокерское обслуживание, операции с ценными бумагами и др. Физическим лицам доступны вклады, ипотека, банковские (в том числе с овердрафтом) карты (платежных систем Visa, MasterCard, «Мир»), потребительские и автокредиты, денежные переводы по системам Contact и «Золотая Корона», обезличенные металлические счета, аренда ячеек, дистанционное обслуживание (SGB-Online).

В последнее время акцент в кредитовании банка смещается в сторону физических лиц. Так, еще год назад доля розничных ссуд в совокупном портфеле составляла 54,0%, а к декабрю 2018 года достигла 60%. В отраслевой структуре кредитов корпоративным клиентам, согласно данным отчетности на 1 октября 2018 года, преобладали сегменты финансовой и страховой деятельности (24,2% от портфеля юрлиц), химии и нефтехимии (19,4%), торговли (13,6%), деятельности органов госвласти и органов местного самоуправления (10,7%). Доли остальных секторов не превышали 10%. В пассивной части баланса клиентская база банка построена преимущественно на компаниях и предприятиях из сферы транспорта, торговли, инвестиций в недвижимость, строительства.

За 11 месяцев 2018 года объем нетто-активов банка увеличился на 16,6% — до 62,8 млрд рублей на 1 декабря. Рост активов фондировался преимущественно вкладами физических лиц, объем которых увеличился за исследуемый период на 61,2%. Основная часть привлеченной ликвидности была направлена на межбанковское кредитование, портфель которого вырос с начала 2018 года на 45,2%. Кредитный портфель также демонстрирует положительную динамику (преимущественно за счет розничных ссуд), хотя в абсолютном выражении прирост оказался не таким ощутимым для баланса, как по портфелю выданных МБК. Часть ликвидности банк также получил от реализации ценных бумаг, портфель которых сократился почти вдвое за счет продажи облигаций.

Основу пассивов банка формируют клиентские средства с небольшим преобладанием средств предприятий и организаций. Последние занимали на отчетную дату 48% пассивов кредитной организации и более чем наполовину были сформированы остатками на расчетных счетах. Еще четверть приходилась на краткосрочные депозиты до 90 дней. Вклады физических лиц составляют еще 42% от пассивов. Средства населения в основном привлечены на сроки от полугода до года (порядка 70% всех вкладов). Доля привлеченных МБК и выпущенных долговых обязательств незначительна. Оставшаяся часть ресурсов представлена преимущественно собственным капиталом. Его достаточность в соответствии с требованиями ЦБ поддерживается с запасом — 12,1% на отчетную дату по нормативу Н1.0 при минимуме в 8%. При этом достаточность основного капитала (не включающего субординированные займы) выполняется с чуть меньшим запасом — 8,5% при минимуме в 6%.

Банк обладает достаточно активной и стабильной клиентской базой. Обороты по счетам корпоративных клиентов с начала 2018 года составляли в среднем 70—100 млрд рублей ежемесячно.

В структуре активов на отчетную дату преобладали выданные МБК, портфель которых составлял 46,8% от активов нетто. На кредитный портфель приходилось 27,5%, вложения в ценные бумаги занимали почти 10%, высоколиквидные активы — 6,8% (остатки на корсчете в ЦБ и в кассе). Доля основных средств и статей прочих активов составляла в совокупности 8,8%.

В кредитном портфеле с долей в 60% преобладают розничные ссуды. Кредиты физическим лицам в существенной мере представлены потребительскими ссудами. Уровень просрочки по совокупному портфелю снизился с начала 2018 года с 11,8% до 7,1% на отчетную дату. Уровень резервирования по портфелю также заметно сократился, однако по-прежнему полностью покрывает долю просрочки, составляя 9,9% (на начало 2018 года — 16,5%). Обеспеченность кредитов залоговым имуществом традиционно находится на невысоком уровне и на отчетную дату составляла 41,3% (на начало 2018 года — 60,1%).

Несмотря на регулярное привлечение ликвидности, по чистой позиции банк остается нетто-кредитором на рынке МБК. Внутримесячные обороты по размещению средств в последние месяцы исследуемого периода составляли порядка 160—320 млрд рублей. Средства размещаются как в виде кредитов и депозитов в коммерческих банках, так и на депозитах в ЦБ.

С начала 2018 года портфель ценных бумаг на балансе банка сократился вдвое. Портфель почти полностью сформирован облигациями, в составе которых преобладают российские госбумаги и еврооблигации. Бумаги, переданные в залог по сделкам РЕПО, в последние месяцы отсутствовали.

За 11 месяцев 2018 года банк получил прибыль в размере 610,5 млн рублей, что почти в полтора раза превысило результат всего 2017 года (443,7 млн рублей прибыли).

Совет директоров: Евгений Логовинский (председатель), Олег Бялошицкий, Марина Малютина, Сергей Никитин, Алексей Нуждов, Александр Соболь, Максим Филатов.

Правление: Максим Филатов (председатель), Диляра Морева, Елена Чумаевская, Денис Лукичев, Алексей Новиков, Игорь Зимин, Сергей Тишко.

* Анатолий Гавриленко — известный финансист, основатель и ключевой акционер Группы компаний «Алор», с 2009 года возглавляет наблюдательный совет группы. Занимает целый ряд должностей в общественных организациях финансового сектора, в различных коммерческих и других организациях. В частности, является президентом Российского Биржевого Союза, председателем Экспертного Совета по финансовой грамотности в сфере при Банке России (бывшая ФСФР), членом правления МТПП, председателем наблюдательного совета НП «Сообщество Профессионалов Финансового Рынка «САПФИР», членом биржевого совета ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» и др.

Группа компаний «Алор» — одна из крупнейших финансовых групп РФ. Сформирована в 2003 году на базе ЗАО «Алор Инвест» — старейшей из входящих в структуру группы компаний, созданной в 1993 году. Компании, входящие в ГК «Алор», являются профессиональным участниками рынка ценных бумаг, стабильно занимают позиции в топ-5 по объему биржевых операций с акциями на Московской Бирже. В настоящее время компании в ГК «Алор» предоставляют практически полный спектр услуг на рынке ценных бумаг широкому кругу инвесторов. В состав ГК, помимо ЗАО «Алор Инвест», входят: Алор Брокер (ООО «Алор +»), оказывающее брокерские услуги на российском рынке ценных бумаг; ООО «Инвест-Столица», осуществляющее дилерские операции и поддержку торговых операций в рамках ГК; 29 дочерних компаний ЗАО «Алор Инвест», обслуживающие клиентов в регионах РФ; ООО «Алор Украина» — дочерняя компания ООО «Алор +», предлагающая брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг Украины.

В начале 2017 года журнал Forbes называл Анатолия Гавриленко главой и совладельцем крупнейшей пенсионной группы, в состав которой входили негосударственные пенсионные фонды «Газфонд пенсионные накопления», «КИТ Финанс», «Промагрофонд» и «Наследие». В начале апреля 2017 года перечисленные фонды были присоединены к НПФ «Газфонд».

По данным RAEX (Эксперт РА), на 30 сентября 2017 года объем активов фонда составил 421 млрд рублей, обязательств по НПО — 314,5 млрд рублей. По данным Банка России, на 30 сентября 2017 года НПФ «ГАЗФОНД» занял 3-е место по объему активов, 1-е место по объему обязательств по НПО, 6-е место по количеству участников НПО на российском рынке.

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