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Ипотека в Севергазбанкеизменить банк
Процентные ставки и условия по кредитному продукту
8 ипотечных кредитов
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|9,5%
|до 2 400 000 ₽
|20 лет
|20%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|от 12,5%
|до 100 000 000 ₽
|25 лет
|40%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|26%
|до 100 000 000 ₽
|4 мес.
|20%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|10,4%
|до 20 000 000 ₽
|25 лет
|15%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|10,4%
|до 20 000 000 ₽
|25 лет
|15%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|9,25%
|до 20 000 000 ₽
|30 лет
|-
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|10,3%
|до 20 000 000 ₽
|25 лет
|-
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|6%
|до 12 000 000 ₽
|30 лет
|20%
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.