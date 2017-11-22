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Ипотека в Севергазбанке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

8 ипотечных кредитов
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,5% до 2 400 000 ₽ 20 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 12,5% до 100 000 000 ₽ 25 лет 40%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
26% до 100 000 000 ₽ 4 мес. 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,4% до 20 000 000 ₽ 25 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,4% до 20 000 000 ₽ 25 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,25% до 20 000 000 ₽ 30 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,3% до 20 000 000 ₽ 25 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
6% до 12 000 000 ₽ 30 лет 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об ипотечных кредитах Севергазбанка

Оценка: 5
15.06.2017 рефинансировал ипотечный кредит, в связи с чем хочу выразить благодарность СеверГазБанку за отличную программу по рефинансированию ипотечных кредитов, а также лично... Весь отзыв
Все отзывы
18 597

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