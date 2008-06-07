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1 ипотечный кредит

Материнский (семейный) капитал Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности от 20% до 454 000 ₽ 5 лет -

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.