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Ипотека в банке «Пойдем!»

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

1 ипотечный кредит
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 20% до 454 000 ₽ 5 лет -
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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