Лучшие предложения по кредитным картам в банках. Сравнить условия и подобрать и заказать онлайн за считанные минуты.
|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, дней
|Годовое обслуживание, ₽
|Cashback
|Популярность
|
Mastercard World
|от 12%
|до 300 000
|до 55
|590
|нет
|
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3 251 заявка
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|20%
|до 120 000
|до 1850
|0 - 18 250
|есть
|
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9 165 заявок
|
Visa Classic
|от 14,99%
|до 500 000
|до 100
|1 190 - 1 490
|нет
|
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6 313 заявок
|
Mastercard World
|от 0%
|до 350 000
|до 1080
|0 - 3 000
|нет
|
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5 869 заявок
|
Visa Prepaid
|от 0%
|до 300 000
|до 365
|0
|нет
|
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5 374 заявки
|
Mastercard World
|от 21,9%
|до 300 000
|до 55
|590
|нет
|
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3 027 заявок
|
Mastercard World
|от 25%
|до 600 000
|до 55
|0 - 948
|есть
|
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2 138 заявок
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|28%
|до 300 000
|до 90
|1 000
|есть
|
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1 827 заявок
|28,9%
|до 300 000
|до 62
|0
|нет
|
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1 330 заявок
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|20%
|до 70 000
|до 1850
|0 - 10 950
|есть
|
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938 заявок
|
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Unembossed
|от 0%
|до 300 000
|до 51
|0
|нет
|
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820 заявок
|
Mastercard Gold
|от 27%
|до 600 000
|до 110
|0 - 1 800
|нет
|
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641 заявка
|
Mastercard Standard
|от 13,9%
|до 300 000
|до 50
|0
|до 4%
|
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567 заявок
|
Visa Platinum
Mastercard World
|от 15%
|до 700 000
|до 55
|1 890
|нет
|
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394 заявки
|
Visa Unembossed
|от 28%
|до 299 999
|до 120
|0 - 1 900
|1%
|
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345 заявок
|
Mastercard Standard
|от 14,99%
|до 500 000
|до 100
|1 190 - 1 490
|нет
|
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294 заявки
|
Mastercard World
|26%
|до 600 000
|до 55
|990
|нет
|
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266 заявок
|
Visa Gold
|от 27%
|до 600 000
|до 52
|1 490 - 1 990
|есть
|
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256 заявок
|
Visa Gold
|от 14,99%
|до 700 000
|до 100
|2 990 - 3 490
|нет
|
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241 заявка
|
Visa Gold
|29%
|до 300 000
|до 92
|0
|1%
|
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203 заявки
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|от 28%
|до 300 000
|до 56
|1 000
|есть
|
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190 заявок
|
Mastercard World
|от 25,99%
|до 300 000
|до 60
|3 990
|до 10%
|
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132 заявки
|
Visa Gold
Mastercard World
|от 19,9%
|до 300 000
|до 55
|0 - 500
|нет
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78 заявок
|
Mastercard World
|от 23,99%
|до 700 000
|до 60
|490
|нет
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78 заявок
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
Visa Gold
|от 24%
|до 400 000
|до 56
|1 000
|до 10%
|
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35 заявок
Чтобы подобрать кредитную карту, необходимо понять, для каких целей она оформляется: собирается ли потенциальный держатель использовать собственные средства, хочет ли получать доход от суммы положительного остатка на карт-счете. Или же клиента интересует кредитная карта в узком ее понимании – без возможности использования собственных средств. В первом случае наиболее подойдут варианты с возможностью использования собственных средств (дебетовые карты с овердрафтом), с начислением процентов на остаток средств на картсчете и бесплатным снятием наличных за счет собственных средств. Во втором случае особое внимание стоит обратить на наличие льготного периода и размер процентной ставки.
Для тех, кому заемные средства нужны немедленно, наиболее выгодны продукты моментальной выдачи. Тем более что подобные карты выпускаются, как правило, на базе недорогих в обслуживании карт Visa Instant Issue, Visa Electron, Maestro и т. п. Менее бюджетны, но при этом, как правило, более функциональны «классические» карты – Visa Classic («Виза») и соответствующие им по статусу MasterCard Standard («Мастеркард Стэндард»). Стоимость обслуживания «золотых», «платиновых» и других привилегированных категорий карт может достигать нескольких десятков тысяч рублей: повышенная цена обычно объясняется наличием ряда дополнительных сервисов, таких как бесплатное страхование выезжающих за рубеж, проход в VIP-залы аэропортов, участие в специальных программах привилегий и т.д. American Express («Американ Экспресс») в России менее популярна, но она тоже может служить удобным платежным инструментом и источником заемных средств для держателя.
Кроме того, выбор может определяться образом жизни держателя и приверженностью его услугам определенной авиакомпании, телефонного оператора или туристической фирмы. Выбрав удачный ко-бренд, клиент может существенно сэкономить на сервисах, предлагаемых компанией – партнером банка.
Сравнение имеющихся на сегодня предложений – дело непростое, ведь зачастую подробные тарифы и условия по картам на сайте банка найти нелегко, да и не всегда понятно, на какие из них следует обращать особое внимание. Облегчит задачу пользователям «Экспертиза Банки.ру» – мнение специалистов портала, дополняющее детальное описание каждого карточного продукта. Данный раздел станет вашим помощником в подборе кредитки, позволит объективно сравнить условия по картам разных эмитентов.