Чтобы подобрать кредитную карту, необходимо понять, для каких целей она оформляется: собирается ли потенциальный держатель использовать собственные средства, хочет ли получать доход от суммы положительного остатка на карт-счете. Или же клиента интересует кредитная карта в узком ее понимании – без возможности использования собственных средств. В первом случае наиболее подойдут варианты с возможностью использования собственных средств (дебетовые карты с овердрафтом), с начислением процентов на остаток средств на картсчете и бесплатным снятием наличных за счет собственных средств. Во втором случае особое внимание стоит обратить на наличие льготного периода и размер процентной ставки.

Для тех, кому заемные средства нужны немедленно, наиболее выгодны продукты моментальной выдачи. Тем более что подобные карты выпускаются, как правило, на базе недорогих в обслуживании карт Visa Instant Issue, Visa Electron, Maestro и т. п. Менее бюджетны, но при этом, как правило, более функциональны «классические» карты – Visa Classic («Виза») и соответствующие им по статусу MasterCard Standard («Мастеркард Стэндард»). Стоимость обслуживания «золотых», «платиновых» и других привилегированных категорий карт может достигать нескольких десятков тысяч рублей: повышенная цена обычно объясняется наличием ряда дополнительных сервисов, таких как бесплатное страхование выезжающих за рубеж, проход в VIP-залы аэропортов, участие в специальных программах привилегий и т.д. American Express («Американ Экспресс») в России менее популярна, но она тоже может служить удобным платежным инструментом и источником заемных средств для держателя.

Кроме того, выбор может определяться образом жизни держателя и приверженностью его услугам определенной авиакомпании, телефонного оператора или туристической фирмы. Выбрав удачный ко-бренд, клиент может существенно сэкономить на сервисах, предлагаемых компанией – партнером банка.

Сравнение имеющихся на сегодня предложений – дело непростое, ведь зачастую подробные тарифы и условия по картам на сайте банка найти нелегко, да и не всегда понятно, на какие из них следует обращать особое внимание. Облегчит задачу пользователям «Экспертиза Банки.ру» – мнение специалистов портала, дополняющее детальное описание каждого карточного продукта. Данный раздел станет вашим помощником в подборе кредитки, позволит объективно сравнить условия по картам разных эмитентов.