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Лучшие предложения по кредитным картам в банках. Сравнить условия и подобрать и заказать онлайн за считанные минуты.

 
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Найдены 444 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, дней Годовое обслуживание, ₽ Cashback Популярность
Mastercard World
 от 12% до 300 000 до 55 590 нет
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3 251 заявка
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 120 000 до 1850 0 - 18 250 есть
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9 165 заявок
Visa Classic
 от 14,99% до 500 000 до 100 1 190 - 1 490 нет
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6 313 заявок
Mastercard World
 от 0% до 350 000 до 1080 0 - 3 000 нет
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5 869 заявок
Visa Prepaid
 от 0% до 300 000 до 365 0 нет
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5 374 заявки
Mastercard World
 от 21,9% до 300 000 до 55 590 нет
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3 027 заявок
Mastercard World
 от 25% до 600 000 до 55 0 - 948 есть
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2 138 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 28% до 300 000 до 90 1 000 есть
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1 827 заявок
Visa Classic
Mastercard Standard
 28,9% до 300 000 до 62 0 нет
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1 330 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 70 000 до 1850 0 - 10 950 есть
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938 заявок
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Unembossed
 от 0% до 300 000 до 51 0 нет
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820 заявок
Mastercard Gold
 от 27% до 600 000 до 110 0 - 1 800 нет
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641 заявка
Mastercard Standard
 от 13,9% до 300 000 до 50 0 до 4%
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567 заявок
Visa Platinum
Mastercard World
 от 15% до 700 000 до 55 1 890 нет
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394 заявки
Visa Unembossed
 от 28% до 299 999 до 120 0 - 1 900 1%
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345 заявок
Mastercard Standard
 от 14,99% до 500 000 до 100 1 190 - 1 490 нет
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294 заявки
26% до 600 000 до 55 990 нет
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266 заявок
Visa Gold
 от 27% до 600 000 до 52 1 490 - 1 990 есть
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256 заявок
Visa Gold
 от 14,99% до 700 000 до 100 2 990 - 3 490 нет
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241 заявка
29% до 300 000 до 92 0 1%
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203 заявки
Visa Instant Issue
Visa Classic
 от 28% до 300 000 до 56 1 000 есть
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190 заявок
Mastercard World
 от 25,99% до 300 000 до 60 3 990 до 10%
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132 заявки
от 19,9% до 300 000 до 55 0 - 500 нет
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78 заявок
Mastercard World
 от 23,99% до 700 000 до 60 490 нет
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78 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
Visa Gold
 от 24% до 400 000 до 56 1 000 до 10%
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35 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Чтобы подобрать кредитную карту, необходимо понять, для каких целей она оформляется: собирается ли потенциальный держатель использовать собственные средства, хочет ли получать доход от суммы положительного остатка на карт-счете. Или же клиента интересует кредитная карта в узком ее понимании – без возможности использования собственных средств. В первом случае наиболее подойдут варианты с возможностью использования собственных средств (дебетовые карты с овердрафтом), с начислением процентов на остаток средств на картсчете и бесплатным снятием наличных за счет собственных средств. Во втором случае особое внимание стоит обратить на наличие льготного периода и размер процентной ставки.

Для тех, кому заемные средства нужны немедленно, наиболее выгодны продукты моментальной выдачи. Тем более что подобные карты выпускаются, как правило, на базе недорогих в обслуживании карт Visa Instant Issue, Visa Electron, Maestro и т. п. Менее бюджетны, но при этом, как правило, более функциональны «классические» карты – Visa Classic («Виза») и соответствующие им по статусу MasterCard Standard («Мастеркард Стэндард»). Стоимость обслуживания «золотых», «платиновых» и других привилегированных категорий карт может достигать нескольких десятков тысяч рублей: повышенная цена обычно объясняется наличием ряда дополнительных сервисов, таких как бесплатное страхование выезжающих за рубеж, проход в VIP-залы аэропортов, участие в специальных программах привилегий и т.д. American Express («Американ Экспресс») в России менее популярна, но она тоже может служить удобным платежным инструментом и источником заемных средств для держателя.

Кроме того, выбор может определяться образом жизни держателя и приверженностью его услугам определенной авиакомпании, телефонного оператора или туристической фирмы. Выбрав удачный ко-бренд, клиент может существенно сэкономить на сервисах, предлагаемых компанией – партнером банка.

Сравнение имеющихся на сегодня предложений – дело непростое, ведь зачастую подробные тарифы и условия по картам на сайте банка найти нелегко, да и не всегда понятно, на какие из них следует обращать особое внимание. Облегчит задачу пользователям «Экспертиза Банки.ру» – мнение специалистов портала, дополняющее детальное описание каждого карточного продукта. Данный раздел станет вашим помощником в подборе кредитки, позволит объективно сравнить условия по картам разных эмитентов.