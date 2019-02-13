за покупки по карте начисляются баллы, которыми в дальнейшем можно компенсировать в течение 90 календарных дней полную стоимость товаров, приобретенных в категории "Магазины электроники", в Xbox, PlayStation Store, 1C Интерес и др. по курсу 1 бонус = 1 руб.:

5% от суммы покупок в Steam, Origin, 1С Интерес, Blizzard, Nintendo, Riot Games, Fortnite, GOG.com, Xbox Games и PlayStation Store;

1,5% от операций оплаты услуг в категории «Кино», совершенных в разделах платежей и переводов Интернет-Банка и/или Мобильного Банка, и других покупок

макс. 6 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 3 года; за компенсацию покупки стоимостью менее 1 000 руб. списывается 1 000 баллов 000