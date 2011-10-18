Кредитная карта — быстрое и удобное решение финансовых проблем. Чтобы пользование ею было эффективным и выгодным, нужно разобраться в особенностях функционирования продукта.

О чем нужно знать заказчику

Между собой кредитки экономической компании отличаются:

процентной ставкой;

лимитом (рассчитывается, исходя из платежеспособности потребителя);

документами, необходимыми для оформления;

валютой;

льготным периодом и некоторыми другими характеристиками.

Располагая пластиком, клиент может долгое время им не пользоваться, а хранить в качестве запасного кошелька на случай непредвиденных расходов. Снять с него можно только ту сумму, которая разрешена финансовой организацией. Повторная возможность воспользоваться средствами появится после погашения предыдущей задолженности, при условии, что срок действия продукта еще не закончился.

Если карта утеряна, ее нужно сразу заблокировать, позвонив в банковский офис. После этого можно написать заявление на перевыпуск.

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