3 кредитные карты

Кредитная Mastercard Standard Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 28% до 150 000 до 30 дней справка 2-НДФЛ Кредитная Gold Mastercard Gold Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 24% до 500 000 до 30 дней справка 2-НДФЛ Кредитная Maestro Mastercard Cirrus/Maestro Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 28% до 150 000 до 30 дней справка 2-НДФЛ

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.