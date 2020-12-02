Оценка: Не засчитана
Кредитные карты Народный Инвестиционный Банкизменить банк
3 кредитные карты
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|28%
|до 150 000
|до 30 дней
|справка 2-НДФЛ
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|24%
|до 500 000
|до 30 дней
|справка 2-НДФЛ
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|28%
|до 150 000
|до 30 дней
|справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Народного Инвестиционного Банка
3 086
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