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Кредитные карты Народный Инвестиционный Банк

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3 кредитные карты

Кредитная
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28% до 150 000 до 30 дней справка 2-НДФЛ
Кредитная Gold
Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 24% до 500 000 до 30 дней справка 2-НДФЛ
Кредитная Maestro
Mastercard Cirrus/Maestro
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28% до 150 000 до 30 дней справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Народного Инвестиционного Банка

Оценка: 5 Не засчитана
Являюсь клиентом более 5 лет. За это время нареканий на работу банка нет. Активно
пользуюсь расчетной картой для повседневных расходов. Огромным плюсом является оплата за... Весь отзыв
Все отзывы
3 086

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