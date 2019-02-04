Обслуживание карты Тип карты

Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Apple Pay / Samsung Pay/ Google Pay Бонусы Благотворительность перечисление пожертвований из средств банка Фонду "Вера": 1,5% от суммы покупок ежемесячно (на поддержку детского хосписа "Дом с маяком"); 500 руб. ежегодно

Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 900 ₽ со 2-го года: 600 руб. Снятие наличных в банкоматах банка в зависимости от суммы снятия в месяц: 3-8% за счет кредита;

0-10% за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН банка в зависимости от суммы снятия в месяц: 3-8% за счет кредита;

0-10% за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах других банков в зависимости от суммы снятия в месяц: 3,75-8%, мин. 15 руб. за счет кредита на территории РФ;

4,5-8%, мин. 150 руб. за счет кредита за границей;

0,75-10% за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков в зависимости от суммы снятия в месяц: 5-8%, мин. 200 руб. за счет кредита;

2-10% за счет собственных средств Лимиты по операциям устанавливаются клиентом индивидуально в офисах банка или через интернет-банк Дополнительная информация СМС-информирование - 49 руб. в месяц;

карта Priority Pass - бесплатно при среднемесячном обороте за последний год по операциям оплаты товаров и услуг от 20 000 руб. / общий безналичный оборот от 240 000 руб. за весь срок пользования картой;

международная карта IAPA - 3 000 руб.;

штраф за пропуск платежа - 1,5% от текущей суммы задолженности на начало дня 1-го числа месяца, следующего за месяцем, до конца которого подлежал внесению минимальный платеж;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

комиссия за трансграничные операции - 0,75% от суммы Условия кредитования Размер кредитного лимита размер кредитного лимита может быть увеличен в индивидуальном порядке от 10 000 до 150 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит ставка устанавливается в зависимости от срока непрерывной задолженности по карте (чем больше срок, тем выше ставка) от 21% до 30% Погашение кредита

10% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:10% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 19 до 62 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возраст заемщика - от 19 лет;

благотворительная программа Минусы крупная комиссия за снятие наличных за счет кредита;

льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств Дата актуализации 04.02.2019 15:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.