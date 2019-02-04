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Авангард, кредитная карта Все кредитные карты банка

Вера

MasterCard World «Вера» — Авангард
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка от 21% годовых
  • кредитный лимит до 150 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 900 ₽
  • бонусная программа
  • MasterCard World «Вера» — Авангард
  • MasterCard World «Вера» — Авангард
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay / Samsung Pay/ Google Pay
Бонусы
  • Благотворительность

перечисление пожертвований из средств банка Фонду "Вера":

  • 1,5% от суммы покупок ежемесячно (на поддержку детского хосписа "Дом с маяком");
    • 500 руб. ежегодно
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
900 ₽

со 2-го года: 600 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

в зависимости от суммы снятия в месяц:

  • 3-8% за счет кредита;
  • 0-10% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка

в зависимости от суммы снятия в месяц:

  • 3-8% за счет кредита;
  • 0-10% за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков

в зависимости от суммы снятия в месяц:

  • 3,75-8%, мин. 15 руб. за счет кредита на территории РФ;
  • 4,5-8%, мин. 150 руб. за счет кредита за границей;
  • 0,75-10% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков

в зависимости от суммы снятия в месяц:

  • 5-8%, мин. 200 руб. за счет кредита;
  • 2-10% за счет собственных средств
Лимиты по операциям
устанавливаются клиентом индивидуально в офисах банка или через интернет-банк
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
  • карта Priority Pass - бесплатно при среднемесячном обороте за последний год по операциям оплаты товаров и услуг от 20 000 руб. / общий безналичный оборот от 240 000 руб. за весь срок пользования картой;
  • международная карта IAPA - 3 000 руб.;
  • штраф за пропуск платежа - 1,5% от текущей суммы задолженности на начало дня 1-го числа месяца, следующего за месяцем, до конца которого подлежал внесению минимальный платеж;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • комиссия за трансграничные операции - 0,75% от суммы
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 150 000 ₽
размер кредитного лимита может быть увеличен в индивидуальном порядке
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 21% до 30%
ставка устанавливается в зависимости от срока непрерывной задолженности по карте (чем больше срок, тем выше ставка)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 19 до 62 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возраст заемщика - от 19 лет;
  • благотворительная программа
Минусы
  • крупная комиссия за снятие наличных за счет кредита;
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств
Дата актуализации
04.02.2019 15:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Вера» в 83 городах России
70 015
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий банк «Авангард»
Адрес
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
Сайт
www.avangard.ru
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Телефоны
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