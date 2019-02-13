Справка Banki.ru

Банк был основан в 1994 году и изначально функционировал как АКБ «Садр». С июля 1996 года носит современное наименование — «Авангард». «Авангард» является ядром промышленно-финансовой группы, объединяющей предприятия аграрного и агропромышленного секторов, производственные, финансовые и инвестиционные компании. В группу входят такие предприятия, как ОАО «Авангард-Агро» (один из крупнейших сельхозпроизводителей в России, специализирующийся на выращивании зерновых и технических сельскохозяйственных культур, производстве пивоваренного солода) и ЗАО «Страховая группа «Авангард-Гарант».

Ключевой бенефициар — президент, председатель совета банка Кирилл Миновалов (по данным на 17 июля 2018 года владеет пакетом в 99,27% через ООО «Алькор Холдинг Групп»). На миноритариев приходится 0,73% акций, еще 0,0028% находится в публично обращении.

Головной офис кредитной организации расположен в Москве. На конец I квартала 2018 года сеть банка включает в себя 246 офисов в 52 регионах РФ. Банк располагает широкой сетью собственных банкоматов и терминалов, насчитывающей порядка 700 устройств. Средняя численность персонала банка на 1 июля 2018 года составляла 4 556 человек (годом ранее — 4 467 человек).

Частным лицам банк предлагает линейку вкладов, банковские карты платежных систем Visa и MasterCard, автокредитование, денежные переводы (Western Union и UNIStream), операции с ценными бумагами и драгоценными металлами, интернет-банкинг. Банком выпущено более 3 млн банковских карт международных платежных систем Visa и MasterCard.

Юридическим лицам доступны услуги РКО, кредитования, инкассации, эквайринга, документарные операции, зарплатные проекты, депозиты, валютный контроль, дистанционное банковское обслуживание «Авангард Интернет-банк», корпоративные карты, операции с ценными бумагами и драгоценными металлами и др. В различные периоды в число клиентов банка входили такие компании, как Международное Открытое Акционерное Общество «Седин», ОАО «Гидропресс», ОАО «Котласский мост», АО «Добрянские городские коммунальные электрические сети», ОАО «Самарский завод клапанов», ПАО «Эссет менеджмент технолоджиз», ОАО «Ярославский завод «Красный Маяк», ОАО «РУСТ», ЗАО «Великодворский стекольный завод», ПАО «Армада», АО «Искитимцемент», ОАО «Завод по производству систем программного управления», АО «Аэропорт Архангельск». Всего в банке обслуживается более 120 тыс. корпоративных и 1 млн частных клиентов.

С января по начало августа 2018 года активы нетто кредитной организации сократились на 6,6% — до 131,4 млрд рублей. За указанный период в пассивах было отмечено некоторое сокращение объема клиентских средств — вкладов физлиц на 6,5% и средств предприятий и организаций на 4,4%. Банк также погасил более 17% задолженности по МБК. Одновременно собственный капитал продемонстрировал положительную динамику, хоть и не столь существенную (+2,2%). В активах основное снижение в абсолютном выражении пришлось на портфель размещенных МБК (-30,1%) и кредитов юрлицам (-8,6%). Средства от погашения ссудной задолженности были в том числе направлены на вложения в ценные бумаги (+30,3%) и приобретение основных средств, объем которых увеличился почти вдвое.

В структуре пассивов крупнейшая доля (36,3% на 1 августа 2018 года) приходится на средства предприятий и организаций, представленные преимущественно остатками на расчетных счетах. Еще 27,8% формируют вклады населения, которые в основном привлечены на сроки от одного года до трех лет и до востребования (остатки по карточным счетам). Третьим крупнейшим источником пассивов (свыше 16%) выступает собственный капитал. Норматив достаточности капитала (Н1.0) на отчетную дату почти вдвое превышает установленный регулятором минимум.

Совокупная доля выпущенных банком собственных ценных бумаг (облигации, векселя) и привлеченных МБК едва превышает 3% от пассивов. Клиентская база фининститута активная, обороты по счетам клиентов внутри месяца c начала 2018 года составляли в среднем 150—250 млрд рублей. Согласно промежуточной отчетности за I квартал 2018 года, банк не имел клиентов, объем текущих счетов и депозитов которых составлял бы более 10% от капитала банка (годом ранее наблюдалась аналогичная ситуация).

Активы нетто банка «Авангард» на 42,2% представлены кредитным портфелем, еще 21,6% составляет портфель размещенных МБК и почти столько же — вложения в ценные бумаги. Доля высоколиквидных активов — 6,5% (представлены остатками в кассе, на корсчетах у банков-нерезидентах и в ЦБ). Прочие активы формируют чуть более 5% нетто-активов, основные средства и нематериальные активы — 3,2%.

Совокупный объем кредитного портфеля с начала 2018 года показал сокращение на 8,8%, составив к 1 августа 55,5 млрд рублей. Практически все сокращение портфеля пришлось на ссуды, предоставленные юридическим лицам: их объем уменьшился на 4,8 млрд рублей, или на 8,6%. Ссуды юрлицам традиционно преобладают в портфеле, формируя 92% всех кредитов. Уровень просроченной задолженности в портфеле достаточно заметный — 11,7% на отчетную дату, хотя несколько сократился с начала 2018 года (12,9%). При этом банк традиционно поддерживает высокий уровень резервирования портфеля — 37,0% на отчетную дату. Ссуды обеспечены залогом имущества лишь на 58,1% (57,0% на начало 2018 года). Согласно отчетности по МСФО за I квартал 2018 года, основная доля корпоративных кредитов была предоставлена заемщикам следующих секторов экономики: производство — 35,6%, сельское хозяйство — 19,9%, лизинг — 12,6%, пищевая промышленность — 9,6%, недвижимость — 9,3%. Кредитный портфель традиционно подвержен высокой концентрации на крупных заемщиках: на 31 марта 2018 года ссуды пяти крупнейших заемщиков формировали 47% совокупного кредитного портфеля до вычета резервов (годом ранее на них приходилась треть кредитного портфеля).

Портфель ценных бумаг с начала 2018 года продемонстрировал заметный рост (+30,3%). Существенную часть прироста в абсолютном выражении обеспечили вложения в облигации (+5,0 млрд рублей), портфель которых увеличился на четверть. Однако еще более существенный относительный рост (+58,4%) показали вложения в акции (+1,6 млрд рублей). На отчетную дату облигации составляют 85% совокупного портфеля ценных бумаг и представлены преимущественно зарубежными гособлигациями, еврооблигациями и ОФЗ. Оставшиеся 15% приходятся на акции российских компаний. Торговые обороты по портфелю внутри месяца в целом умеренные, однако обороты по акциям превышают соответствующие обороты по облигациям. При этом с акциями банк весьма активно совершает сделки РЕПО, тогда как с облигациями в последнее время обороты по сделкам РЕПО были незначительными.

На рынке межбанковских кредитов «Авангард» выступает активным игроком, как привлекая, так и размещая свободные средства (в ЦБ и коммерческих банках), хотя в целом выступает нетто-кредитором. Банк также довольно активен на валютном рынке.

По итогам 2017 года кредитная организация получила чистую прибыль в размере 0,9 млрд рублей по РСБУ (за 2016 год аналогичный показатель составил 1,7 млрд рублей). За первые семь месяцев 2017 года банк заработал 569,5 млн рублей прибыли — почти столько же, сколько и годом ранее за аналогичный период.

Совет банка: Кирилл Миновалов (председатель, президент), Анатолий Яблонский, Сергей Николаев, Елена Щербакова, Марина Мелия.

Правление: Валерий Торхов (председатель), Владимир Андреев, Станислав Коновалов, Сергей Николаев, Юлия Вишневская (главный бухгалтер).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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