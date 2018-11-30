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3 ипотечных кредита

Вторичное жилье Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности от 11% до 5 000 000 ₽ 15 лет 10% Коммерческая ипотека Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности от 15% до 10 000 000 ₽ 15 лет 10% Новостройка Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности от 10,5% до 5 000 000 ₽ 15 лет 10%

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.