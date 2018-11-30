|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|
от 11%
|
до 5 000 000 ₽
|
15 лет
|
10%
|
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|
от 15%
|
до 10 000 000 ₽
|
15 лет
|
10%
|
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|
от 10,5%
|
до 5 000 000 ₽
|
15 лет
|
10%
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.