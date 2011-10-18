Под залог ПТС
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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|Ставка
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|Срок
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|Обеспечение
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категории B
|Дата актуализации
|07.02.2019 17:13
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 21 до 65 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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в день обращения
|Оформление займа
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|Форма выдачи
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Погашение
|Порядок погашения
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|Досрочное погашение
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|Нарушение обязательств по займу
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20% годовых от непогашенной суммы займа; с 100-го дня просрочки неустойка составляет 0,1% в день от непогашенной суммы займа
|Способ оплаты
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