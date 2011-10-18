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Дебетовые карты в Камском Коммерческом Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Камском Коммерческом Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

Mastercard Standard — Камский Коммерческий Банк
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
доллар США нет 10 нет нет
евро нет 10 нет нет
Mastercard Gold — Камский Коммерческий Банк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
доллар США нет 10 нет нет
евро нет 10 нет нет
Мир Классическая — Камский Коммерческий Банк
Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
Подарочная
Visa Gift
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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