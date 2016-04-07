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Дебетовые карты в Алмазэргиэнбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Алмазэргиэнбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

19 дебетовых карт

JCB Gold — Алмазэргиэнбанк
JCB Gold
JCB Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 900 есть нет
доллар США нет 25 есть нет
евро нет 25 есть нет
JCB Classic — Алмазэргиэнбанк
JCB Standard
JCB Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 есть нет
доллар США нет 0 есть нет
евро нет 0 есть нет
Mastercard Gold — Алмазэргиэнбанк
Mastercard Gold PayPass
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 нет нет
Mastercard Standard — Алмазэргиэнбанк
Mastercard PayPass
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 700 нет нет
Visa Classic «S7 Priority» — Алмазэргиэнбанк
S7 Priority
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 900 нет
  • для путешествий
Visa Gold «S7 Priority» — Алмазэргиэнбанк
S7 Priority Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 800 нет
  • для путешествий
Visa Classic — Алмазэргиэнбанк
Visa Classic
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
доллар США нет 18 нет нет
евро нет 18 нет нет
Visa Electron
Visa Electron
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 150 нет нет
доллар США нет 5 нет нет
евро нет 5 нет нет
Visa Gold — Алмазэргиэнбанк
Visa Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 400 нет нет
доллар США нет 50 нет нет
евро нет 50 нет нет
Visa Infinite — Алмазэргиэнбанк
Visa Infinite
Visa Infinite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 25 000 нет нет
Visa Classic «Карта добра» — Алмазэргиэнбанк
Карта добра
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 100 есть
  • благотворительность
Мир-JCB — Алмазэргиэнбанк
Классическая Миp-JCB Standard
Мир-JCB
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 250 нет нет
доллар США нет 5 нет нет
евро нет 5 нет нет
Мир Классическая — Алмазэргиэнбанк
Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 250 нет нет
Мир Премиальная — Алмазэргиэнбанк
Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 500 нет нет
Пенсионная Мир
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 0 нет нет
Мир-JCB — Алмазэргиэнбанк
Пенсионная Мир-JCB (Gold)
Мир-JCB
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 6% 0 нет нет
Мир-JCB «Премиальная» — Алмазэргиэнбанк
Премиальная Миp-JCB Gold
Мир-JCB
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 500 нет нет
доллар США нет 25 нет нет
евро нет 25 нет нет
Социальная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,5% 0 нет нет
Студенческая
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Алмазэргиэнбанка

Все отзывы
6 198

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