Справка Banki.ru

Банк учрежден в 1993 году в форме открытого акционерного общества. В конце 1998 года стал опорным банком республики, доля Минимущества в капитале кредитной организации была увеличена. В это же время банк был назначен уполномоченным агентом правительства по обслуживанию инвестиций в нефтегазовую отрасль, государственных целевых программ по экологии и социально-экономическому развитию «алмазной провинции», а также микрокредитованию сельхозтоваропроизводителей вилюйской группы улусов. В июне 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО. С января 2005 года банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. За период с 2012 по 2014 годы банк пять раз привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, четыре раза был оштрафован. В сентябре 2017 года произошло увеличение уставного капитала на 250 млн рублей — до 2,3 млрд рублей.

Банк возглавляет консолидированную группу, в состав которой входят ООО «АЭБ Капитал» (100%), ООО «МФК АЭБ Партнер» (100%), ООО «АЭБ АйТи» (97,56%), ООО «Саюри» (15,19%) и ООО «Сэйбиэм» (100%).

На текущий момент Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) напрямую и через подконтрольные компании владеет 92,09% акций банка. Долю в 6,62% контролирует ПАО «АК «АЛРОСА» через АО «Алмазы Анабара», 1,29% приходится на миноритариев.

Сеть банка включает в себя 15 дополнительных и девять операционных офисов, одну операционную кассу вне кассового узла, а также представительство в Москве. Общая численность персонала на 30 июня 2018 года — 708 сотрудников (годом ранее — 859 сотрудников). Банк располагает собственной сетью банкоматов и терминалов, насчитывающей порядка 150 устройств. Кроме того, банком открыто 82 киоска самообслуживания.

Банк обслуживает порядка 9,3 тыс. корпоративных клиентов и более 403 тыс. розничных клиентов. В числе клиентов банка СПССК «Агроснаб», Администрация муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия), МУП «Горснаб» городского округа «Город Якутск», ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Саха (Якутия)» Министерства труда и социальной защиты РФ, «Сельскохозяйственный производственный кооператив имени Тимофея Лукина», МУП «Нюрбинская типография», ОАО «Нерюнгринская птицефабрика», ООО ИСФ «Дирекция по строительству», ООО СК «Проф-строй», ПАО «Ростелеком», АО «Сахатранснефтегаз», АО «Универсальная лизинговая компания», ОАО «Якутская птицефабрика», АО «Якутский хлебокомбинат», АО ПО «Якутцемент», ПАО «Якутуглестрой, ОАО «Янское речное пароходство» и многие другие.

Корпоративным клиентам кредитная организация предлагает расчетно-кассовое и дистанционное обслуживание, кредитование, размещение средств на депозиты, операции с иностранной валютой, операции с ценными бумагами, зарплатные проекты, индивидуальные банковские сейфы, интернет-банкинг и др.

Частным лицам доступно потребительское и ипотечное кредитование (в том числе ипотека с господдержкой), линейка вкладов, индивидуальные зарплатные проекты, денежные переводы («Золотая Корона», Contact, Western Union, UNIStream и Blizko), операции с иностранной валютой и драгоценными металлами, операции с ценными бумагами, индивидуальные сейфовые ячейки, интернет-банкинг и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 7,5% (или 2,2 млрд рублей), составив 30,9 млрд рублей на 01.10.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 52% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 63% до 52%, при этом их номинальный объем сократился на 2 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 15,5% до 26%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,6 млрд рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах сократилась c 1,2% до 1%, при этом их номинальный объем сократился на 21,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.10.2018 составил 3,3 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 9,3% (или 284,9 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 10,8% и 89,2% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 81,1 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 12,28% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 62,7% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.10.2018 составляют 80,7% и 19,3% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 68,1% до 62,7%, при этом их номинальный объем сократился на 214,6 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 1,8% до 2,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 175,8 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 7,9% до 17,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,2 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 7,5% до 8,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 527,3 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 7% до 4,7%, при этом их номинальный объем сократился на 556,6 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 6,4% до 2,7%, при этом их номинальный объем сократился на 1 млрд рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 19,4 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 214,6 млн рублей (или 1,1%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 64,1%. Основными корпоративными заемщиками банка, согласно промежуточной отчетности по РСБУ, на октябрь 2018 года являются компании отраслей строительства (37,0%), торговли (20,6%), промышленности (11,8%), добычи полезных ископаемых (6,8%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 89,5%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 4% до 4,5%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 17%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 14,7 млрд рублей (75,8% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.10.2018 составляет 5,4 млрд рублей, из которых 3,9 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.10.2018 составляет 312,9 млн рублей, из которых 171,9 млн рублей приходится на кредиты, полученные от ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 226,2 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 994,7 млн рублей. По итогам трех кварталов 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 507,9 млн рублей.

Наблюдательный совет: Евгений Чекин (председатель), Павел Багынанов, Максим Прокопьев, Семен Березин, Людмила Николаева, Дмитрий Филиппов, Алексей Окороков.

Правление:Людмила Николаева (председатель), Валерий Великих, Светлана Платонова, Анатолий Табунанов, Любовь Буслаева, Алёна Вешникова, Мотрёна Николаева.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru