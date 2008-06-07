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Ипотека в Алмазэргиэнбанке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

7 ипотечных кредитов
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,5% до 10 000 000 ₽ 10 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9% до 8 000 000 ₽ 30 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11% до 1 500 000 ₽ 10 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,5% до 10 000 000 ₽ 30 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,5% до 10 000 000 ₽ 30 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
15,5% до 400 000 ₽ 6 мес. -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9% до 10 000 000 ₽ 30 лет 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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