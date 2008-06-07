|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|
10,5%
|
до 10 000 000 ₽
|
10 лет
|
20%
|
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|
9%
|
до 8 000 000 ₽
|
30 лет
|
-
|
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|
11%
|
до 1 500 000 ₽
|
10 лет
|
-
|
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|
9,5%
|
до 10 000 000 ₽
|
30 лет
|
20%
|
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|
9,5%
|
до 10 000 000 ₽
|
30 лет
|
-
|
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|
15,5%
|
до 400 000 ₽
|
6 мес.
|
-
|
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|
9%
|
до 10 000 000 ₽
|
30 лет
|
20%
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.