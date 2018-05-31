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5 ипотечных кредитов

Готовое жилье Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 10,5% до 15 000 000 ₽ 30 лет 15% Материнский капитал Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 16% до 100 000 000 ₽ 6 мес. 20% Новостройка Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 10,5% до 15 000 000 ₽ 30 лет 15% Перекредитование Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 10,5% до 15 000 000 ₽ 30 лет - Семейная ипотека Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 6% до 6 000 000 ₽ 30 лет 20%

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.