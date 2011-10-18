Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Еврофинанс Моснарбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,55%
|5 000 000
|367 дней
|
|Доллар США
|2,15%
|100 000
|367 дней
|Евро
|0,2%
|100 000
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8,15%
|5 000 000
|367 дней
|
|Доллар США
|3,1%
|100 000
|367 дней
|Евро
|0,25%
|100 000
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,05%
|5 000 000
|367 дней
|
|Доллар США
|1,95%
|100 000
|367 дней
|Евро
|0,2%
|100 000
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7%
|2 500 000
|367 дней
|
|Доллар США
|2,05%
|100 000
|367 дней
|Евро
|0,15%
|100 000
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Доллар США
|3,3%
|1 000 000
|367 дней
|
|Евро
|0,3%
|860 000
|367 дней
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|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|7,6%
|Срок
|от 395 дней
|Ставка в рублях
|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%
При подборе выгодных вкладов Еврофинас Моснарбанка следует внимательно ознакомиться с имеющимися предложениями. Условия по размещению депозитов для физических лиц могут существенно отличаться. Следует определиться, на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, необходима ли возможность частичного снятия или пополнения, а также с какой периодичностью планируется получение процентов. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе. Сравнив имеющиеся условия и проценты по вкладам в Еврофинас Моснарбанке, можно открыть онлайн или обратиться в ближайший офис.