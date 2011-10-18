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Вклады Еврофинанс Моснарбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Еврофинанс Моснарбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

5 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,55% 5 000 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Доллар США 2,15% 100 000 367 дней
Евро 0,2% 100 000 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,15% 5 000 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 3,1% 100 000 367 дней
Евро 0,25% 100 000 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,05% 5 000 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,95% 100 000 367 дней
Евро 0,2% 100 000 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 2 500 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 2,05% 100 000 367 дней
Евро 0,15% 100 000 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 3,3% 1 000 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Евро 0,3% 860 000 367 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Еврофинанс Моснарбанк
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Вклады Еврофинас Моснарбанка

При подборе выгодных вкладов Еврофинас Моснарбанка следует внимательно ознакомиться с имеющимися предложениями. Условия по размещению депозитов для физических лиц могут существенно отличаться. Следует определиться, на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, необходима ли возможность частичного снятия или пополнения, а также с какой периодичностью планируется получение процентов. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе. Сравнив имеющиеся условия и проценты по вкладам в Еврофинас Моснарбанке, можно открыть онлайн или обратиться в ближайший офис.