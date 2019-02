Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1993 году на базе АО «Североевропейская финансовая компания» (одна из первых в России финансовых компаний с иностранным капиталом) под наименованием «Еврофинанс». Акционерами банка выступили Коммерческий банк для Северной Европы — Евробанк, Париж (французский росзагранбанк), Внешэкономбанк СССР и Банк Внешней торговли России. В 2003 году «Еврофинанс» присоединил КБ «Моснарбанк» (был создан в 1995 году в качестве стопроцентной «дочки» росзагранбанка Moscow Narodny Bank Ltd., London), в результате чего был образован ОАО «АКБ «Еврофинанс Моснарбанк». В сентябре 2004 года банк стал участником системы страхования вкладов физических лиц. В июне 2015 года организационно-правовая форма кредитной организации была изменена на АО.

В 2005 году Внешторгбанк приобрел BCEN-Eurobank, Paris и MNB Limited, London, и группа Внешторгбанка стала крупнейшим акционером АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» с консолидированной долей в 35,85%.

В конце 2010 года в состав акционеров вошел венесуэльский Фонд Национального Развития («Фонден»). Целью вхождения в капитал банка являлось создание международной финансовой организации в рамках межгосударственного соглашения между Россией и Венесуэлой. Помимо фонда, акционерами банка на тот момент являлись крупные российские госбанки и их дочерние организации: ОАО «Банк ВТБ», VTB Bank (France) SA, ITC Consultants (Cyprus) Limited, ОАО «Газпромбанк» и Gazprombank (Switzerland) Ltd. Со II квартала 2011 года банк приступил к операциям с долговыми инструментами Венесуэлы и государственной венесуэльской компании PDVSA. В августе того же года было открыто представительство в столице Венесуэлы — Каракасе. В 2012 году банк подписал меморандум о сотрудничестве с ГК «Ростехнологии» и ОАО «Рособоронэкспорт» (Венесуэла является крупным покупателем российского оружия).

В 2013 году власти Венесуэлы сообщили о кончине тяжело болевшего президента страны Уго Чавеса. Печальное событие сопровождалось существенным сокращением объемов бизнеса банка: за год нетто-активы потеряли в объеме 39,9%, объем корпоративных клиентских средств сократился вдвое. В декабре 2014 года банк посетил министр экономики и финансов Венесуэлы, в ходе переговоров обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-венесуэльских программ в области совместных стратегических проектов.

На текущий момент, согласно раскрываемой информации, Фонд Национального Развития (National Development Fund, Fonden JSC), подконтрольный Республике Венесуэла, владеет долей в 50%. Структуры группы ВТБ (ITC Consultants (Cyprus) Limited) контролируют 25%, еще столько же принадлежит Газпромбанку.

Помимо головного офиса в Москве, банк располагает двумя представительствами — в Каракасе и Пекине. Ранее действовало два филиала (в Ставрополе и Ярославле) и два дополнительных офиса (в Невинномысске и Пятигорске), которые были закрыты в период с апреля 2016 года по январь 2017 года. Списочная численность персонала на 1 апреля 2018 года насчитывает 206 человек. Банкоматная сеть банка включает в себя два устройства в Москве.

Приоритетным направлением деятельности банка является расчетно-кассовое и кредитное обслуживание корпоративных клиентов. Банк специализируется в том числе и на обслуживании экспортно-импортных операций российских предприятий-экспортеров. Кроме того, корпоративным клиентам доступно размещение денежных средств, хранение ценностей, услуги на валютном и фондовом рынках, услуги депозитария, платежные карты, инвестиционные услуги, дистанционное обслуживание.

В числе действующих клиентов, держащих счета в кредитном учреждении, — АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова, АО «ВЭБ — Лизинг», ПАО «Газпром автоматизация», ОАО «Горизонт», ОАО «Демиховский машиностроительный завод», ПАО «ИК Русс-Инвест», ПАО «Камчатскэнерго», АО «Мосэнергосбыт, ПАО «Нефтегазовая компания «Славнефть», ОАО «Обьнефтегазгеология», ПАО «Орскнефтеоргсинтез», ОАО «Пятигорский завод «Импульс», ПАО «Русский Продукт», ПАО нефтегазовая компания «Русснефть», ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», ОАО «Славнефть-Янос» и др.

В работе с частными лицами банк ориентируется в первую очередь на обслуживание сотрудников корпоративных клиентов, а также на предоставление VIP-услуг. Набор продуктов для частных лиц включает в себя открытие и ведение счетов в рублях и иностранной валюте, линейку вкладов, осуществление наличных и безналичных операций по счетам, конверсионные операции, кредитование, выпуск пластиковых карт международных платежных систем (Visa, «Мир»), аренду индивидуальных банковских сейфов.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 0,3% (или 154,8 млн рублей), составив 51,1 млрд рублей на 01.07.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема портфеля ценных бумаг и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации хорошо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 10,7% до 14,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,8 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 27,4% до 10,4%, при этом их номинальный объем сократился на 8,6 млрд рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 19,1% до 25,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 5,7 млрд рублей;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах не изменилась (4,1%), при этом их номинальный объем увеличился на 17,8 млн рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 10,7 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 1,3% (или 136,2 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 21% и 79% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 130,9 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 23,35% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью вложений в ценные бумаги, которая на отчетную дату формирует 42,5% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 80,9% и 19,1% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 9,8% до 17,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,8 млрд рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 31,2% до 42,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 5,8 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 40,6% до 22%, при этом их номинальный объем сократился на 9,4 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 5,4% до 8,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,5 млрд рублей;

• доля прочих активов сократилась c 6,3% до 3,2%, при этом их номинальный объем сократился на 1,6 млрд рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 8,8 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 3,8 млрд рублей (или 76,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 98,2%. Согласно отчетности по РСБУ за первое полугодие 2018 года, основная доля займов, выданных корпоративным клиентам, приходится на следующие отрасли экономики: обрабатывающие производства — 42,8%, финансовая деятельность — 30,0%, оптовая и розничная торговля — 16,7%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 70,7%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 1,7% до 0,8%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 4,4%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 6,2 млрд рублей (71,2% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 11,2 млрд рублей, из которых 9 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.07.2018 составляет 12,8 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет высокую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 277 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 2,9 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 98,2 млн рублей.

Наблюдательный совет: Владимир Левыкин (председатель), Александр Соболь, Эмилис Джоселин Гомес Гонсалес, Илья Духович, Василий Васильев, Арлен Сиу Пиньяте Перес, Дмитрий Пьянов, Фамил Садыгов, Кристиам Мойсес Эрнандес Вердеканна.

Правление: Валерия Адамова (президент — председатель правления), Андрей Кокин, Владимир Фаворин, Илья Духович, Марина Александрова.

