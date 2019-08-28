Газпромбанк, третий по размеру активов банк в РФ, полностью передал Росимуществу свою долю в 25% плюс одна акция в капитале Еврофинанс Моснарбанка, сообщил РИА Новости официальный представитель Газпромбанка Антон Трифонов.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил во вторник, что топ-менеджеры Еврофинанс Моснарбанка хотят выкупить у Росимущества 50% плюс две акции банка, принадлежавшие ВТБ и Газпромбанку. При этом, по его словам, письменного обращения в правительство по этому вопросу пока не поступало.

«Газпромбанк объявляет о полном завершении процесса передачи Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество) принадлежавшей банку доли в капитале Еврофинанс Моснарбанка», — сказал Трифонов.

По его словам, пакет Газпромбанка 25% плюс одна акция был передан в полном объеме после завершения всех необходимых корпоративных процедур, а также получения регуляторных согласований.