Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Еврофинанс Моснарбанка на уровне «ruBB+» со «стабильным» прогнозом, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу при невысоких показателях прибыльности, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления», — говорится в сообщении агентства.



Аналитики поясняют, что слабая оценка рыночных позиций обусловлена невысокими конкурентными позициями банка на российском банковском рынке, при этом отмечается, что размер активов кредитной организации подвержен существенным колебаниям вследствие высокой волатильности ресурсной базы юридических лиц и кредитных организаций — нерезидентов (за период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021-го размер нетто-активов снизился на 45%).

«Для банка характерны узкая клиентская база в сегменте кредитования и слабая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности в связи с наличием значительного объема размещений в ценные бумаги и МБК. Включение банка с 11 марта 2019 года в санкционный список Министерства финансов США ограничивает его конкурентные позиции в части проведения расчетов в долларах США и взаимодействия с контрагентами, в том числе с резидентами РФ из-за угрозы вторичных санкций», — указывают в агентстве.

Уровень корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, замечают эксперты. Банком разработана стратегия развития на 2021—2025 годы, которая предполагает сохранение его специализации на расчетно-инвестиционных операциях, а также ориентацию на кредитование российского крупного бизнеса и компаний среднего бизнеса с хорошими финансовыми показателями в случае стабилизации макроэкономической ситуации во второй половине 2021-го. Вместе с тем, по мнению агентства, стратегический вектор развития находится под значительным давлением из-за санкций и планируемого значительного снижения остатков ключевых клиентов — юридических лиц, которые являются нерезидентами. Агентство с учетом политической и экономической нестабильности на одном из основных для банка рынков и динамики ресурсной базы консервативно оценивает возможность реализации в среднесрочной перспективе сформированных топ-менеджментом целевых показателей развития. Вместе с тем текущие позиции банка в кредитовании и обслуживании российской части клиентской базы с высокой вероятностью сохранятся, однако перспективы их наращивания будут под давлением из-за санкций.