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Дебетовые карты в Еврофинанс Моснарбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Еврофинанс Моснарбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

5 дебетовых карт

Visa Classic — Еврофинанс Моснарбанк
Дебетовая
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 700 нет нет
доллар США нет 10 нет нет
евро нет 9 нет нет
Visa Gold — Еврофинанс Моснарбанк
Дебетовая Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 нет нет
доллар США нет 45 нет нет
евро нет 39 нет нет
Visa Platinum — Еврофинанс Моснарбанк
Дебетовая Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 5 000 нет нет
доллар США нет 74 нет нет
евро нет 65 нет нет
Мир Классическая — Еврофинанс Моснарбанк
Дебетовая Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
Мир Классическая — Еврофинанс Моснарбанк
Социальная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
1 200

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