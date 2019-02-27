Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Apple Pay / Samsung Pay/ Google Pay Бонусы благотворительность перечисление пожертвований из средств банка Фонду "Вера": 1,5% от суммы покупок ежемесячно (на поддержку детского хосписа "Дом с маяком");

500 руб. ежегодно Выпуск и обслуживание 900 ₽ со 2-го года: 600 руб. Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание Снятие наличных в банкоматах банка 0% до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0,75%, мин. 15 руб. на территории РФ (1,5%, мин. 150 руб. за рубежом) - до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 200 руб. при снятии до 300 000 руб. в месяц;

2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;

3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;

5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;

7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;

10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 долл. в день, покупки через Интернет: до 2 000 долл. в месяц (в эквиваленте) Дополнительная информация СМС-информирование - 49 руб. в месяц;

карта Priority Pass - бесплатно при среднемесячном обороте за последний год по операциям оплаты товаров и услуг от 20 000 руб. / общий безналичный оборот от 240 000 руб. за весь срок пользования картой;

международная карта IAPA - 3 000 руб.;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

комиссия за трансграничные операции - 0,75% от суммы Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы благотворительная программа Дата актуализации 27.02.2019 10:40 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.