Бесплатные дебетовые карты в ВТБ

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Gold
Mastercard World
|до 9%
|0 - 2 988
|до 2,5%
|
|
39 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
ВТБ — надежная кредитно-финансовая организация, которой доверяет множество клиентов. Онлайн-сервис Banki.ru предлагает информационную поддержку всем, кто хочет получить дебетовую карту, выпущенную этим банком. Ее можно использовать, чтобы совершать наиболее распространенные финансовые операции:
Важна особенность такого пластика заключается в том, что держатель может распоряжаться лишь суммой, лежащей на лицевом счете. У него нет возможности взять ссуду в банке или воспользоваться овердрафтом.
Найдите самое выгодное предложение
Наш сайт доступен круглосуточно, и вы можете в удобное вам время ознакомиться с действующими банковскими программами и их условиями. Вся информация регулярно проверяется в автоматическом режиме и оперативно обновляется, поэтому вы можете быть уверены в ее точности и актуальности.
Выбор необходимо начинать со знакомства с основными характеристиками, такими как:
Также вы можете:
Простое и быстрое оформление заявки
После того как вы приняли окончательное решение, достаточно одного нажатия кнопки, чтобы перейти к оформлению заявления. Заполните онлайн-форму, проверьте верность указанных сведений и отправьте документ на рассмотрение. О результатах вам сообщат звонком или посредством СМС.