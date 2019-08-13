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Бесплатные дебетовые карты в ВТБ

Банк: ВТБ
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Gold
Mastercard World
Мир Премиальная
Мир-Maestro
до 9% 0 - 2 988 до 2,5%
  • для путешествий
  • другое
39 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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ВТБ — надежная кредитно-финансовая организация, которой доверяет множество клиентов. Онлайн-сервис Banki.ru предлагает информационную поддержку всем, кто хочет получить дебетовую карту, выпущенную этим банком. Ее можно использовать, чтобы совершать наиболее распространенные финансовые операции:

  • платить за товары и услуги (в том числе через интернет);
  • переводить деньги с одного счета на другой;
  • снимать наличные в банкоматах.

    • Важна особенность такого пластика заключается в том, что держатель может распоряжаться лишь суммой, лежащей на лицевом счете. У него нет возможности взять ссуду в банке или воспользоваться овердрафтом.

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    Наш сайт доступен круглосуточно, и вы можете в удобное вам время ознакомиться с действующими банковскими программами и их условиями. Вся информация регулярно проверяется в автоматическом режиме и оперативно обновляется, поэтому вы можете быть уверены в ее точности и актуальности.

    Выбор необходимо начинать со знакомства с основными характеристиками, такими как:

  • стоимость годового обслуживания — выпуск и первые двенадцать месяцев, как правило, бесплатны, а комиссия берется за второй и последующие годы;
  • размер процентов, начисляемых на остаток на счете — чем больше, тем лучше;
  • опция Cash Back — она пригодится тем, кто часто совершает покупки по безналичному расчету;
  • бонусные программы и их особенности — могут быть выгодны людям, пользующимся супермаркетами, заправляющим автомобиль на АЗС, бронирующим авиабилеты;
  • степень популярности.

    • Также вы можете:

  • упростить поиск и сделать его более быстрым с помощью функции сортировки по различным критериям;
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