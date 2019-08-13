Бесплатные дебетовые карты в ВТБ

ВТБ — надежная кредитно-финансовая организация, которой доверяет множество клиентов. Онлайн-сервис Banki.ru предлагает информационную поддержку всем, кто хочет получить дебетовую карту, выпущенную этим банком. Ее можно использовать, чтобы совершать наиболее распространенные финансовые операции:

платить за товары и услуги (в том числе через интернет);

переводить деньги с одного счета на другой;

снимать наличные в банкоматах.

Важна особенность такого пластика заключается в том, что держатель может распоряжаться лишь суммой, лежащей на лицевом счете. У него нет возможности взять ссуду в банке или воспользоваться овердрафтом.

Найдите самое выгодное предложение

Наш сайт доступен круглосуточно, и вы можете в удобное вам время ознакомиться с действующими банковскими программами и их условиями. Вся информация регулярно проверяется в автоматическом режиме и оперативно обновляется, поэтому вы можете быть уверены в ее точности и актуальности.

Выбор необходимо начинать со знакомства с основными характеристиками, такими как:

стоимость годового обслуживания — выпуск и первые двенадцать месяцев, как правило, бесплатны, а комиссия берется за второй и последующие годы;

размер процентов, начисляемых на остаток на счете — чем больше, тем лучше;

опция Cash Back — она пригодится тем, кто часто совершает покупки по безналичному расчету;

бонусные программы и их особенности — могут быть выгодны людям, пользующимся супермаркетами, заправляющим автомобиль на АЗС, бронирующим авиабилеты;

степень популярности.

Также вы можете:

упростить поиск и сделать его более быстрым с помощью функции сортировки по различным критериям;

ознакомиться с отзывами, оставленными теми, у кого есть опыт использования пластик, выпущенного банком.

Простое и быстрое оформление заявки

После того как вы приняли окончательное решение, достаточно одного нажатия кнопки, чтобы перейти к оформлению заявления. Заполните онлайн-форму, проверьте верность указанных сведений и отправьте документ на рассмотрение. О результатах вам сообщат звонком или посредством СМС.