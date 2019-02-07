Обслуживание карты Тип карты Мир Премиальная Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Начисление процентов на остаток средств на счете до 4 999 руб. - не начисляется, от 5 000 руб. до 99 999 руб. - 4% годовых, от 100 000 руб. до 499 999 руб. - 5% годовых, свыше 500 000 руб. - 1% годовых от 1% до 5% Выпуск и обслуживание 790 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,3% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. (0% - в банкоматах Дальневосточного Банка) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (0,3% - в ПВН Дальневосточного Банка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 600 000 руб. в день, до 2 500 000 руб. в месяц (в устройствах банка и Дальневосточного Банка), до 1 500 000 руб. в месяц (в устройствах сторонних банков) Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Дальневосточного Банка) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы плата за СМС-информирование не взимается;

начисление процентов на остаток Минусы комиссия за снятие наличных в ПВН банка Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 07.02.2019 10:40 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.