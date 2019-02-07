Всероссийский Банк Развития Регионов, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Премиальная
К высоте
Мир Премиальная «К высоте» — Всероссийский Банк Развития Регионов
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 790 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 5%
до 4 999 руб. - не начисляется, от 5 000 руб. до 99 999 руб. - 4% годовых, от 100 000 руб. до 499 999 руб. - 5% годовых, свыше 500 000 руб. - 1% годовых
Выпуск и обслуживание
790 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,3%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 150 руб. (0% - в банкоматах Дальневосточного Банка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб. (0,3% - в ПВН Дальневосточного Банка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 600 000 руб. в день, до 2 500 000 руб. в месяц (в устройствах банка и Дальневосточного Банка), до 1 500 000 руб. в месяц (в устройствах сторонних банков)
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Дальневосточного Банка)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- плата за СМС-информирование не взимается;
- начисление процентов на остаток
Минусы
- комиссия за снятие наличных в ПВН банка
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
07.02.2019 10:40
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «К высоте» в 48 городах России
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
- Адрес
- 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
- Сайт
- www.vbrr.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 700-03-49 — контакт-центр