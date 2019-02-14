Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течении первых 30 календарных дней срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 90 дней проценты выплачиваются из расчета 1/2 процентной ставки, действующей по вкладу на момент открытия/пролонгации вклада Автопролонгация возможна не более 3 раз на условиях вклада «Моя выгода» Дата актуализации 04.02.2019 09:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.