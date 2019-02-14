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Мой доход

Промсвязьбанк,

Промсвязьбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 122 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
8 045
Ставка
7,4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
122 дня 181 день 397 дней 547 дней 731 день
от 100 000 ₽ 6,4 6,9 7,4 7,4 7,4
122 дня 181 день 397 дней 547 дней 731 день
от 10 000 $ 1,2 1,55
122 дня 181 день 397 дней 547 дней 731 день
от 10 000 € 0,6 0,75 0,8
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течении первых 30 календарных дней срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 90 дней проценты выплачиваются из расчета 1/2 процентной ставки, действующей по вкладу на момент открытия/пролонгации вклада

Автопролонгация
возможна не более 3 раз
на условиях вклада «Моя выгода»
Дата актуализации
04.02.2019 09:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мой доход» в 137 городах России
18 499
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Сайт
www.psbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 38
Банкоматы 107
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Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Моя стратегия 8,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
Максимальный процент (в конце срока) 7,6 5 000 000 ₽ Посмотреть
Мой доход (онлайн) 7,5 10 000 ₽ Посмотреть
Максимальный процент (ежемесячно) 7,1 5 000 000 ₽ Посмотреть
Моя выгода 7 10 000 ₽ Посмотреть
Расходный 6,85 5 000 000 ₽ Посмотреть
Фиксированный процент 6,85 5 000 000 ₽ Посмотреть
Универсальный (в конце срока) 6,55 5 000 000 ₽ Посмотреть
Моя копилка 6,35 1 500 000 ₽ Посмотреть
Кошелек (в конце срока) 6,3 350 000 ₽ Посмотреть
Универсальный (ежемесячно) 6,2 5 000 000 ₽ Посмотреть
Кошелек (ежемесячно) 6 350 000 ₽ Посмотреть
Мои возможности 5,7 1 500 000 ₽ Посмотреть
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