Мой доход
Промсвязьбанк,
Промсвязьбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 122 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
8 045 ₽
Ставка
7,4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|122 дня
|181 день
|397 дней
|547 дней
|731 день
|от 100 000 ₽
|6,4
|6,9
|7,4
|7,4
|7,4
|122 дня
|181 день
|397 дней
|547 дней
|731 день
|от 10 000 $
|—
|1,2
|1,55
|—
|—
|122 дня
|181 день
|397 дней
|547 дней
|731 день
|от 10 000 €
|—
|0,6
|0,75
|0,8
|—
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течении первых 30 календарных дней срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 90 дней проценты выплачиваются из расчета 1/2 процентной ставки, действующей по вкладу на момент открытия/пролонгации вклада
- Автопролонгация
-
возможна не более 3 раз
на условиях вклада «Моя выгода»
- Дата актуализации
- 04.02.2019 09:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мой доход» в 137 городах России
18 499
Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
- Адрес
- 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- Сайт
- www.psbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный
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|7
|10 000 ₽
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|6,85
|5 000 000 ₽
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|Фиксированный процент
|6,85
|5 000 000 ₽
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|Универсальный (в конце срока)
|6,55
|5 000 000 ₽
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|Моя копилка
|6,35
|1 500 000 ₽
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|Кошелек (в конце срока)
|6,3
|350 000 ₽
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|Универсальный (ежемесячно)
|6,2
|5 000 000 ₽
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|Кошелек (ежемесячно)
|6
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|Мои возможности
|5,7
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