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Дебетовые карты в Всероссийском Банке Развития Регионов

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Всероссийском Банке Развития Регионов. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

17 дебетовых карт

Mastercard Prepaid «BP Club» — Всероссийский Банк Развития Регионов
BP Club
Mastercard Prepaid
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет
  • заправки
Visa Virtual (Virtuon) — Всероссийский Банк Развития Регионов
Виртуальная
Visa Virtual (Virtuon)
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 150 нет нет
Mastercard World «Вокруг света» — Всероссийский Банк Развития Регионов
Вокруг света
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 нет
  • для путешествий
Mastercard World Black Edition «Вокруг света» — Всероссийский Банк Развития Регионов
Вокруг света World Black Edition
Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 нет
  • для путешествий
Visa Classic — Всероссийский Банк Развития Регионов
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard , Мир Классическая , Мир-UnionPay
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 700 есть нет
Visa Gold — Всероссийский Банк Развития Регионов
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 600 есть нет
Visa Infinite — Всероссийский Банк Развития Регионов
Дебетовая Infinite
Visa Infinite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 1% 40 000 есть нет
доллар США 0,2% 600 есть нет
евро 0,2% 523 есть нет
Mastercard Cirrus/Maestro — Всероссийский Банк Развития Регионов
Дебетовая Maestro
Mastercard Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 есть нет
Visa Platinum — Всероссийский Банк Развития Регионов
Дебетовая Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 6 000 есть нет
Мир Премиальная «К высоте» — Всероссийский Банк Развития Регионов
Дебетовая Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 600 есть нет
Mastercard World «Каникулы» — Всероссийский Банк Развития Регионов
Каникулы
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 есть нет
Mastercard World Black Edition «Каникулы» — Всероссийский Банк Развития Регионов
Каникулы World Black Edition
Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 есть нет
Мир Премиальная «К высоте» — Всероссийский Банк Развития Регионов
К высоте
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 790 нет нет
Мир Классическая «Мир надежды» — Всероссийский Банк Развития Регионов
Мир надежды
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 есть
  • благотворительность
Мир Классическая — Всероссийский Банк Развития Регионов
Пенсионная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 есть нет
MasterCard Standard «Семейная команда» — Всероссийский Банк Развития Регионов
Семейная команда
Mastercard Prepaid
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет
  • заправки
MasterCard World «Автокарта» — Всероссийский Банк Развития Регионов
Семейная команда (именная)
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 250 - 1 229 есть
  • заправки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Всероссийского Банка Развития Регионов

Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день! Являюсь держателем зарплатной карты банка ВБРР уже около 3 лет. Сотрудница банка  в телефонном разговоре проконсультировала по всем продуктам банка... Весь отзыв
Все отзывы
17 524

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