Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в ЮниКредит Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в ЮниКредит Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
7 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 36 000
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|6 000
|нет
|
|доллар США
|нет
|44
|нет
|
|евро
|нет
|39
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|3 600
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|500
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 1 800
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 18 000
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 6 000
|есть
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах ЮниКредит Банка
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику за высокий сервис и индивидуальный подход в выборе продукта. Работаю с вашим банком достаточно давно. Предпочитаю обслуживаться в офисе на... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Неожиданно для себя стал зарплатным клиентом и клиентом покредитной карте ЮКБанка и как следствие появление вопросов разного значения.
Ведущий эксперт ЮКБанка, Ольга Мошкарина... Весь отзыв
Ведущий эксперт ЮКБанка, Ольга Мошкарина... Весь отзыв
48 549
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