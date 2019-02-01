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Дебетовые карты в ЮниКредит Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в ЮниКредит Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

7 дебетовых карт

Mastercard World Black Edition «Prime» — ЮниКредит Банк
Prime
Mastercard World Black Edition , Mastercard Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 36 000 есть нет
Visa Classic «Visa Air» — ЮниКредит Банк
Visa Air
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 6 000 нет
  • для путешествий
доллар США нет 44 нет
  • для путешествий
евро нет 39 нет
  • для путешествий
Mastercard World «АвтоКарта» — ЮниКредит Банк
Драйв
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 600 есть нет
Мир — ЮниКредит Банк
Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 нет нет
Mastercard Standard «Кредитная» — ЮниКредит Банк
Пакет услуг Classic
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 1 800 есть нет
Visa Platinum «Extra» — ЮниКредит Банк
Пакет услуг Extra
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 18 000 есть нет
Visa Gold «Visa Gold» — ЮниКредит Банк
Пакет услуг Gold
Visa Gold , Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 6 000 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах ЮниКредит Банка

Оценка: 5 Проверяется
Мой отзыв НЕ о банке, а о СОТРУДНИКЕ. 
В декабре 2018 мне была выпущена карта UNICREDIT, до этого времени оплачивала в отделении по квитанции. С картой с самого начала были... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику за высокий сервис и индивидуальный подход в выборе продукта. Работаю с вашим банком достаточно давно. Предпочитаю обслуживаться в офисе на... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Неожиданно для себя стал зарплатным клиентом и клиентом покредитной карте ЮКБанка и как следствие появление вопросов разного значения.
Ведущий эксперт ЮКБанка, Ольга Мошкарина... Весь отзыв
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48 549

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