Дебетовые карты в Алтайкапиталбанкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Алтайкапиталбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
2 дебетовые карты
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|800
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|27
|нет
|нет
|евро
|нет
|20
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|2 700
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|46
|нет
|нет
|евро
|нет
|38
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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