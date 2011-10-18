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Дебетовые карты в Алтайкапиталбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Алтайкапиталбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

2 дебетовые карты

MasterCard Standard — Алтайкапиталбанк
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 800 нет нет
доллар США нет 27 нет нет
евро нет 20 нет нет
MasterCard Gold — Алтайкапиталбанк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 700 нет нет
доллар США нет 46 нет нет
евро нет 38 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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