Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип Cash Back от 0,5 до 5% при покупках от 20 000 руб., устанавливается в зависимости от категории торговой точки (см. сайт банка), где совершается операция по оплате товаров и услуг; мин. - 100 руб., макс. - 1 000 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 500 ₽ Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 50 руб.

0% при подключении услуги СМС-информирования Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 6 долл. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах - 150 000 руб. в день, 750 000 руб. в месяц, в кассах - 150 000 руб. в день, 750 000 руб. в месяц; комиссия за изменение лимитов по заявлению клиента - 200 руб. Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб.;

СМС - информирование - 50 руб, начиная со 2-го месяца Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

невысокая комиссия за снятие денежных средств в банкоматах сторонних банков Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 05.02.2019 17:40 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.