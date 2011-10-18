

Дебетовая карта Живаго-Банка предназначена для оплаты услуг, товаров, снятия наличных в банкомате или получения их в кассе. Она является удобным и надежным платежным инструментом.

Выбор

Дебетовки бывают неименными и персонализированными. На остаток средств, хранящихся на счете, могут начисляться проценты. По некоторым продуктам доступен овердрафт. Чтобы разобраться в многообразии предложений и выбрать оптимальное для себя по дизайну, тарифу, стоимости обслуживания, воспользуйтесь возможностями нашего сайта.

На страницах независимого финансового портала Banki.ru опубликована подробная информация обо всех продуктах этой финансовой компании. Используя интуитивно понятную систему поиска и фильтрации, ознакомьтесь с действующими вариантами и оформите заявку на выпуск пластика через интернет.

Заказ

Подать запрос на изготовление карты можно, нажав на кнопку «Оформить» и заполнив подробную анкету. Это позволит вам сэкономить время и силы, освободит от необходимости лично ехать в банковский офис для оформления заявки.

Форма будет моментально отправлена в финансовую организацию. В течение дня с вами свяжется специалист, который расскажет, где и когда вы сможете получить готовый продукт.