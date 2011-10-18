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Дебетовые карты в Живаго-Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Живаго-Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

MasterCard Standard — Живаго-Банк
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 есть нет
доллар США нет 9 есть нет
евро нет 8 есть нет
MasterCard Gold — Живаго-Банк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 500 есть нет
доллар США нет 23 есть нет
евро нет 20 есть нет
Мир Классическая — Живаго-Банк
Дебетовая Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 есть нет
Мир Классическая — Живаго-Банк
Пенсионная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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