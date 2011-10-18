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Дебетовые карты в Тамбовкредитпромбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Тамбовкредитпромбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

5 дебетовых карт

MasterCard Standard — Тамбовкредитпромбанк
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 - 700 нет нет
MasterCard Gold — Тамбовкредитпромбанк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 200 - 3 700 нет нет
MasterCard Cirrus/Maestro — Тамбовкредитпромбанк
Дебетовая Maestro
Mastercard Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 - 750 нет нет
Дебетовая Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 - 500 нет нет
Дебетовая Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 - 3 000 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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