Банк был учрежден в декабре 1990 года на базе Тамбовского областного управления Промстройбанка СССР. С момента создания специализировался на обслуживании местных крупных предприятий, в том числе промышленности и строительного комплекса. В январе 2005 года фининститут вошел в систему страхования вкладов. В декабре 2015 года организационно-правовая форма банка была изменена с ОАО на АО.

Тамбовкредитпромбанк — единственный банк, зарегистрированный в Тамбовской области.

Банк контролируется менеджментом. Бенефициарами на текущий момент являются председатель правления банка Галина Хаустова (90,96%) и ее сын, вице-президент банка Руслан Хаустов (9,04%). Отметим также, что Галина Хаустова является руководителем регионального (Тамбовского) фонда поддержки партии «Единая Россия».

В Тамбове и Тамбовской области банк располагает восемью дополнительными офисами и двумя операционными кассами вне кассового узла. По одному операционному офису расположено в Москве и Липецке. Сеть банкоматов представлена 15 собственными банкоматами и 12 ПВН, сосредоточенными преимущественно в Тамбове и Тамбовской области. На 1 июля 2018 года среднесписочная численность персонала банка составляла 207 человек (на 1 июля 2018—220 человек).

В перечень услуг для физических лиц входят вклады, потребительские кредиты, денежные переводы без открытия счета (Western Union, UNIStream, «Золотая Корона»), сейфовые ячейки, банковские карты (MasterCard, Visa), валютообменные операции, депозитарные услуги. Корпоративным клиентам предлагается кредитование и банковские гарантии, расчетно-кассовое обслуживание, дистанционное обслуживание через интернет-банк, валютные операции, депозитарные услуги.

Корпоративными клиентами являются преимущественно организации Тамбова и Тамбовской области. В числе корпоративных клиентов преобладают предприятия промышленности и строительные организации, в числе которых были замечены ОАО «Тамбовский завод «Электроприбор», Тулиновский приборостроительный завод «Твес», ОАО «Завод подшипников скольжения», ОАО «Первомайскхиммаш», ОАО «Тамбовхимпромстрой», ОАО «Строительно-монтажный поезд 534», «Тамбовский автотранспортный комбинат», ОАО «Котовская автоколонна 1805», ОАО «Тамбовское опытно-конструкторское технологическое бюро», ЗАО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов», Тамбовское грузовое автотранспортное предприятие, Зерновая компания «Настюша», ЗАО «Гипросахпром», Мичуринский завод «Прогресс», ОАО «Тамбовский хладокомбинат», АО АИЖК Тамбовской области.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 11,7% (или 353,6 млн рублей), составив 2,7 млрд рублей на 01.10.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 59,8% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 57,7% до 59,8%, при этом их номинальный объем сократился на 146,6 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 20,2% до 16,2%, при этом их номинальный объем сократился на 178,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.10.2018 составил 491,6 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 2,2% (или 10,7 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 18,5% и 81,5% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 20,72% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 60,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.10.2018 составляют 79% и 21% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 46,6% до 60,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 191,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 33,9% до 18,9%, при этом их номинальный объем сократился на 518,2 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 8,8% до 8,7%, при этом их номинальный объем сократился на 35 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 8,6% до 10%, при этом их номинальный объем увеличился на 9,3 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 2,1% до 2,3%, при этом их номинальный объем сократился на 1,6 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,6 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 191,9 млн рублей (или 13,7%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 88,7%. Согласно отчетности МСФО за первое полугодие 2018 года, среди корпоративных заемщиков преобладают предприятия промышленности и обрабатывающего производства (19,2% от общего объема ссудной задолженности юрлиц и ИП), строительства (16,3%), торговли и общественного питания (12,4%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 61,7%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 4,4% до 3,6%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 8,3%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,7 млрд рублей (167,4% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.10.2018 составляет 502,8 млн рублей, из которых 500 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение не работает.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 21,7 млн рублей. По итогам трех кварталов 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 8,4 млн рублей.

Совет директоров: Александр Коньков (председатель), Галина Хаустова, Руслан Хаустов, Олеся Подковырова, Ольга Толокевич.

Правление: Галина Хаустова (председатель), Людмила Кочергина, Ольга Рытова, Ольга Курдюкова, Сергей Беляков.

