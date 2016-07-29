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Дебетовые карты в Донкомбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Донкомбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

1 дебетовая карта

MasterCard Cirrus/Maestro — Донкомбанк
Классическая
Mastercard Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 - 400 нет нет
доллар США нет 7 - 9 нет нет
евро нет 6 - 8 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Донкомбанка

Оценка: 5 Не засчитана
Группа компаний "Астероид" начала сотрудничество с ПАО "Донкомбанк" ровно 25 лет назад. За все эти годы мы ни разу не разочаровались в выборе банка. Кратковременная работа с... Весь отзыв
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3 603

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