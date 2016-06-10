Вход

Дебетовые карты в НОКССбанке

изменить банк

Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в НОКССбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

MasterCard Standard — НОКССбанк
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 200 нет нет
доллар США нет 30 нет нет
евро нет 30 нет нет
MasterCard World Black Edition — Нокссбанк
Дебетовая Black Edition
Mastercard Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 12 000 нет нет
доллар США нет 150 нет нет
евро нет 150 нет нет
MasterCard Gold — Нокссбанк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 6 000 нет нет
доллар США нет 100 нет нет
евро нет 100 нет нет
MasterCard Cirrus/Maestro — Нокссбанк
Дебетовая Maestro / Electron
Visa Electron , Mastercard Cirrus/Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 240 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах НОКССбанка

Все отзывы
2 784

Похожие продукты других банков: Долинск, Чувашкредитпромбанк, Энерготрансбанк.

Другие продукты: Кредиты для бизнеса