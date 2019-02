Справка Banki.ru

Банк учрежден в январе 1995 года в Волгограде предприятиями нефтепромышленного комплекса как Акционерный коммерческий банк «Гермес─Поволжье». В июне 1997 года получил действующее наименование. С января 2005 года банк входит в систему страхования вкладов физических лиц. В начале декабря 2014 года организационно-правовая форма была приведена в соответствии с законодательством и определена как публичное акционерное общество, в ноябре 2017 года — изменена на АО.

В июне 2014 года банк привлекался к административной ответственности за неисполнение требований, предусмотренных частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, банку было вынесено предупреждение.

Конечными бенефициарами на текущий момент являются волгоградский бизнесмен, председатель правления банка Виктор Синюков (73,12%) и его сын, председатель совета директоров Дмитрий Синюков (26,88%).

Основная деятельность банка сосредоточена в Волгограде. Сеть подразделений банка ограничивается головным офисом в Волгограде и одним кредитно-кассовым офисом в Москве, открытым во II квартале 2016 года. Сеть собственных банкоматов насчитывает 18 устройств, также у банка действуют два терминала. Списочная численность сотрудников банка на 1 января 2018 года составляла 85 человек.

В числе услуг для корпоративных клиентов — РКО, кредитование (продукты для малого и среднего бизнеса), линейка вкладов, дистанционное обслуживание, аккредитивы, банковские гарантии, обслуживание внешнеторговых операций, валютные операции, зарплатные проекты, банковские карты, VIP-обслуживание, сейфовые ячейки.

Физическим лицам предлагаются РКО, линейка вкладов, сейфовые ячейки, валютные операции, выпуск и обслуживание пластиковых карт (Visa, MasterCard), кредитование (потребительские кредиты, автокредитование, ипотека, кредитные карты), денежные переводы (Contact). Основное направление деятельности банка ─ кредитование коммерческих предприятий и населения.

Клиентскую базу в основном формируют предприятия, работающие в таких отраслях, как оптово-розничная торговля, транспорт, строительство, промышленность. В числе клиентов банка ЗАО «Волговодпроект», ЗАО «Петрос», ООО ЧОП «Арес», ООО «Синс-Профи», ООО «Трэксервис», ООО «Спецшвейснаб» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 3% (или 106,6 млн рублей), составив 3,7 млрд рублей на 01.04.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема высоколиквидных активов и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 16% до 14,9%, при этом их номинальный объем сократился на 24,3 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 5,3% до 7,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 80,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.04.2018 составил 1,7 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 1,3% (или 21,8 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 46,7% и 53,3% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 52,09% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 71,5% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.04.2018 составляют 87,5% и 12,5% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 73,9% до 71,5%, при этом их номинальный объем сократился на 12,7 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 1,6% до 1,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 10 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 14,6% до 14,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 959 тыс. рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 6,5% до 9,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 113,3 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов не изменилась (2,3%), при этом их номинальный объем увеличился на 2,1 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 2,6 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 12,7 млн рублей (или 0,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 62,5%. Согласно промежуточной отчетности по РСБУ за I квартал 2018 года, основной объем корпоративных ссуд приходится на компании, осуществляющие операции с недвижимым имуществом (35,3%), и предприятия оптовой и розничной торговли (34,1%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 91,4%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 16% до 18%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 40,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 4,8 млрд рублей (181,7% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.04.2018 составляет 525,9 млн рублей, из которых 436 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 16,8 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 21,6 млн рублей. По итогам января — марта 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 17,1 млн рублей.

Совет директоров: Дмитрий Синюков (председатель), Ольга Бекрина, Дмитрий Егоров, Михаил Мамчич, Олег Объедков, Александр Хатько, Алексей Шишлянников.

Правление: Виктор Синюков (председатель), Юрий Гайдамакин, Константин Гришин, Виктория Шелохаева (главный бухгалтер), Владимир Перетятько.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru