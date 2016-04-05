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Автокредиты в НОКССбанке

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Предложения НОКССбанка по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении НОКССбанка или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

3 автокредита

На коммерческий транспорт
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 19% 10 000 000 до 10 лет не требуется 30%
На новые автомобили
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 12% 10 000 000 до 10 лет см. условия 0%
На подержанный транспорт
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 19% 10 000 000 до 10 лет см. условия 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об автокредитах банка НОКССбанк

Оценка: 5 Не засчитана
Пожалуй, лучшие условия среди банковских автокредитов, и если нужны деньги, то даже кредитные карты лучше чем у Тинькофа. Не самая простая процедура выдачи, однако, условия самые... Весь отзыв
Все отзывы
3 459

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Об автокредитах НОКССбанка

На данной странице пользователь портала может ознакомиться с автокредитами, которые можно оформить в банке НОКССбанк. В списке предложений посетителю сайта доступна краткая информация по каждому из продуктов: максимальный срок и сумма, процентная ставка, минимальный первоначальный взнос. Внутри карточки каждой программы можно увидеть подробные актуальные условия получения кредита. В том числе требования финучреждения к потенциальному заемщику: возраст, стаж работы, место постоянной регистрации, а также список предоставляемых документов. Для того чтобы понять, есть ли у вас возможность взять автокредит по этому тарифу, необходимо внимательно ознакомиться с вышеуказанными параметрами. Если рядом с описанием программы есть кнопка «Оставить заявку», пользователь может сэкономить свое время, воспользовавшись данным сервисом. При подаче клиентом анкеты в режиме онлайн банк сообщает предварительное решение по телефону.