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Автокредиты в Примсоцбанке

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Предложения Примсоцбанка по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении Примсоцбанка или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

6 автокредитов

Кредит без первоначального взноса
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.3% 1 400 000 до 7 лет см. условия 0%
На новый автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13.7% до 7 лет см. условия 15%
На новый автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15.7% 2 000 000 до 7 лет см. условия 15%
На подержанный автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13.9% до 7 лет см. условия 15%
На подержанный автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15.9% 2 000 000 до 7 лет см. условия 15%
Рефинансирование
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 12.9% 5 000 000 до 6 лет см. условия 0%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об автокредитах банка Примсоцбанк

Оценка: 5 Не засчитана
Обратилась в этот банк за оформлением автокредита в г. Екатеринбург. Я проживаю в Челябинске, поэтому возникли вопросы по оформлению, работой с автосалоном, последующими расчетами... Весь отзыв
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